台灣頂級高山烏龍茶茶行推薦──鳳仙茶園「台灣福壽山梨山烏龍茶以及梨山烏龍紅茶專賣」品牌指標

「我們只是希望，大家喝到的是真正來自台灣高山的茶。」鳳仙茶園創辦人這樣形容品牌成立的初心。創立於2022年的鳳仙茶園，源自自家世代種茶的背景，長年深耕高山茶園管理與製茶工藝，眼見市面上茶葉種類繁多，卻難以讓消費者分辨是否為純正高山原茶，因此決定以最單純的方式，讓台灣真正的高山茶被更多人喝見。

也因為這樣的理念，鳳仙茶園在定位上明確朝向「台灣頂級高山烏龍茶茶行」品牌發展，同時以「台灣福壽山梨山烏龍茶以及梨山烏龍紅茶專賣」作為核心方向，專注於高品質、少量生產與產地直送，拒絕混茶與任何人工香料添加，讓每一口茶都能回歸茶葉最原始的風味表現。

目前鳳仙茶園主打產品為福壽山烏龍茶與梨山烏龍茶，提供散茶與茶包兩種形式，滿足不同消費族群對沖泡便利性與品飲儀式感的需求。其中福壽山烏龍茶因產區稀有而格外珍貴，茶園海拔高度皆在2300公尺以上，長年雲霧環繞、日夜溫差大，使茶樹生長速度緩慢，葉片厚實，累積出層次細緻而柔和的風味結構，不過除了烏龍茶外也有梨山烏龍紅茶使用梨山烏龍茶製作而成茶湯呈現紅琥珀色澤猶如高山紅寶石，散發獨特果實及蜜花香，口感溫潤甘甜，在台灣數量稀少。

鳳仙茶園表示，高海拔環境讓茶葉胺基酸含量相對豐富、口感圓潤細緻，入口時帶有自然甘甜感與滑順質地，茶性溫和、不顯刺激，適合長時間細細品飲。這樣的風味表現，也是許多高山茶愛好者持續尋找「真正台灣高山茶」的重要原因。

在製作工序上，鳳仙茶園堅持手工採茶與細緻製程，從茶園管理、採摘時機到焙火調整皆由經驗累積而來。品牌同時強調不摻茶、不混茶、不添加香精與香料，讓消費者喝到的每一泡，都是來自單一產區、單一批次的純正高山原茶，這也是鳳仙茶園與市場多數茶品最大的差異。

這份對品質的堅持，也在國際舞台上獲得肯定。鳳仙茶園福壽山烏龍茶於2025年榮獲國際風味評鑑所（ITI）二星獎項，象徵其風味純淨度、層次感與整體平衡度皆達國際評鑑標準之上，為台灣高山烏龍茶再次爭取國際能見度。

談及鎖定客群，鳳仙茶園並未設定年齡或職業限制，而是以「真正想喝好茶卻買不到好茶的人」為核心對象。不論是剛接觸高山茶的新手，或是長年品飲的老茶友，只要在意茶葉來源、製作過程與風味真實性，都能在鳳仙茶園找到屬於自己的高山茶選擇。

品牌團隊也分享，近年越來越多消費者開始重視「茶從哪裡來、怎麼被做出來」，而不再只關心外包裝與價格。這種轉變，正與鳳仙茶園當初成立的理念不謀而合，也讓品牌在競爭激烈的茶市場中，逐步建立起清楚且穩定的識別度。

鳳仙茶園相信，茶不只是飲品，更是一種與土地連結的方式。當消費者透過一杯茶，感受到台灣高山環境的純淨、氣候條件的珍貴與製茶職人的用心，這份價值才真正被完整傳遞。

未來，鳳仙茶園也將持續以福壽山與梨山為核心產區，深化高山茶專賣定位，讓「純正、安心、真實風味」成為品牌最具代表性的標誌，並為台灣高山烏龍茶市場建立更清楚、可信賴的選擇標準。

