台灣預計2月底申請恢復非洲豬瘟非疫區 近半業者不再廚餘養豬

農業部預計於2月底向世界動物組織申請恢復為非洲豬瘟非疫區。示意圖，取自Unsplash



台灣於去（2025）年10月爆發非洲豬瘟，所幸沒有擴散。行政院長卓榮泰近期視察桃園機場邊境防疫狀況時宣示，農業部預計於2月底向世界動物組織申請恢復為非洲豬瘟非疫區，其中已經有48%業者不再使用廚餘養豬。

行政院發言人李慧芝轉述，原有435場廚餘養豬場，已經有192場表達不再使用廚餘養豬，占了48%的豬隻頭數；其中157場已申請轉型飼料補助，由政府協助轉用飼料養豬。而243家廚餘養豬戶全數已裝設廚餘蒸煮設備設備即時監控系統（AIOT），385台運輸車輛也安裝即時追蹤系統（GPS）。

卓榮泰表示，地方政府協同中央推動AIOT，以及清運載具的（GPS），並結合中央執行聯合稽查，共同落實廚餘養豬場蒸煮廚餘及廚餘流向查核，力求在過渡轉型期間，確保廚餘養豬控管工作可以安全無虞。

但有關廚餘清運及去化部分，估計每日仍有731噸廚餘需要加強去化量能，卓榮泰也裁示，中央與地方更應攜手合作，朝向堆肥及能源化，或黑水虻等永續再利用方式推動，盼能將廚餘共同蒸煮中心的構想或規畫轉型為Eco-feed等循環經濟飼料廠。

環境部環境管理署長顏旭明指出，因應政策調整，已導入AIoT智慧監控與GPS車載定位系統，建置養豬廚餘蒸煮溫度監控及影像監視設備，強化產源、清運及處理端之數據串聯與即時掌握，提升廚餘流向透明度與可追溯性，讓管理從人工作業邁向科技治理。

顏旭明表示，目前243家廚餘養豬場均已裝置即時監控設備，GPS審驗通過清運車輛381輛，列管產源家數近5000家，涵蓋新北市、桃園市、台中市等主要縣市；中央與地方透過蒸煮溫度異常警示與影像即時監控，針對異常訊息業者即時進行查核，同時透過GPS軌跡監控，防止廚餘不當流用。

在廚餘清理數量方面，顏旭明指出，今年1月各縣市回報資料統計，全國每日廚餘清運量不含養豬部分平均為1069公噸；其中再利用處理占62％，約每日667公噸；焚化與掩埋合計占38％，約每日402公噸，至於養豬的部分，估算約每日672噸。

在處理設施量能規劃方面，顏旭明提到，盤點既有堆肥、黑水虻及生質能設施量能，1月總處理量能每日約1100公噸，依據地方相關設施規劃增設進度，預估明（2027）年1月可提升至每日1720公噸，明年底可達每日2119公噸，整體量能將大於歷年統計推估每日廚餘產生量約每日2115公噸。

農業部畜牧司長李宜謙表示，政府已明確律定今年12月31日為全國廚餘養豬轉型最後期限，並透過分階段管理與配套輔導措施，協助業者朝飼料養豬方式穩健轉型，以降低非洲豬瘟疫病風險，確保我國養豬產業永續發展。

李宜謙指出，除輔導養豬場轉型外，政府針對禁運禁宰期間受影響之承銷人、肉品市場、屠宰場、活豬運輸車駕駛及傳統肉攤等業者，所提出的一級生產鏈產業補助支持方案，已陸續完成補助審核與撥付作業，多數項目撥款進度已達9成以上。

李宜謙表示，農業部在解禁後啟動毛豬產銷調節方案，目前滯留豬隻去化進度達68%，情形良好，肉品市場交易秩序及價格維持穩定，國產豬肉的民生供應無虞。後續政府將持續加強稽查，防杜非法使用廚餘，確保養豬產業平順轉型。

