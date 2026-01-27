台灣領先全球將胃癌篩檢納入政策！ 「胃癌、大腸癌」二合一糞便篩檢一月起全面上路





【NOW健康 編輯部／整理報導】胃癌長年居台灣10大癌症死因排行，112年新診斷個案4518人，113年2211人死於胃癌。研究證實，幽門螺旋桿菌與胃潰瘍有直接關聯，8至9成胃癌與該病菌感染有關。為此，衛福部於115年1月1日起，全面提供45歲至74歲民眾終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務。



莊人祥分享胃癌經驗 呼籲正視慢性胃炎



衛福部次長莊人祥分享親身罹癌經驗，他表示，2014年健檢時胃鏡發現，胃潰瘍且檢測出幽門螺旋桿菌，接受殺菌療程，沒了幽門螺旋桿菌，但仍有胃潰瘍。2017年後回診，因沒有其他症狀，因而忽視胃部慢性發炎。

「過了7年，被確診為胃癌。」莊人祥表示，2024年初於疾管署長任內診斷出胃癌，目前恢復狀況良好，感謝醫療團隊與家人支持。從他自身案例可知「慢性胃炎可能會演變成胃潰瘍，增加胃癌風險，所以定期篩檢很重要。」



台灣是全球第一個 將胃癌篩檢納入政策



台大醫學院院長吳明賢表示，台灣是全球第一個將胃癌篩檢納入政策的國家，「胃癌、大腸癌」二合一公費篩檢制度更是領先全世界，民眾不用做侵入性胃鏡、大腸鏡，即能做好早期預防。



「二合一糞便篩檢模式是由台大醫院研發」吳明賢說，一次採樣，即可同時檢測幽門螺旋桿菌、糞便潛血，分別可以提早預防胃癌、大腸癌。國健署於113年在9個縣市試辦，114年擴大到17個縣市，今年起，全面提供45歲至74歲民眾終身一次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務。



幽門桿菌致胃癌風險增6倍 糞便抗原檢驗效率最高



台大醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師李宜家表示，幽門螺旋桿菌已被世界衛生組織認定為第一級致癌因子， ，可能導致導致胃潰瘍，研究證實，胃癌風險增加6倍之多。傳統胃癌檢查以胃鏡為主，觀察食道、胃、十二指腸，並採集組織，進行病理化驗，但不少民眾畏懼侵入性治療，而不願做胃鏡。



李宜家說，篩檢幽門螺旋桿菌方式包括：碳-13尿素呼氣檢查、糞便抗原檢驗以及血清學檢驗等。台大研究發現，糞便抗原檢驗效率最高，只要做一次檢體採集，就能篩檢胃癌、大腸癌，這將提高民眾篩檢意願，以及癌篩效率。



至於莊人祥已完成殺菌療程，為何還罹患胃癌？李宜家解釋，這屬於慢性感染，造成不可逆的「胃黏膜萎縮」或「腸化生」病變，提高胃癌風險。此外，即使病菌被清除，也不一定完全消失。



二合一公費篩檢一月起全面上路 終身免費篩檢一次

；醫揭慢性感染致黏膜萎縮為罹癌關鍵應定期追蹤， 籲四十五歲以上民眾善用終身免費採檢，透過一次領管同步預防胃癌與大腸癌威脅



國健署癌症防治組科長徐翠霞表示，二合一篩檢作業可同時進行糞便潛血檢查（大腸癌）、糞便幽門螺旋桿菌抗原檢測（胃癌），從領管、採便到回管，2項篩檢1次完成。



徐翠霞說，115年1月1日起，提供公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」篩檢服務，年滿45歲至74歲，未曾參與113年、114年糞便抗原試辦者，即可終身免費篩檢一次，預估每年超過60萬人受惠。



