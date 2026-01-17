台灣頭新北石門區率先開掃 「馬」力全開環境拼乾淨

環保局長及石門區長與石門所有里長共同宣誓年終大掃除。(新北環保局提供)

農曆新年前大掃除是台灣人獨有的「年度reset」，新北市環保局邀請市民提前動起來，環境清好、垃圾丟好、霉運掃光光，讓好運、財氣、福氣一起進門。今(17)日在石門區公所前廣場舉辦「年終大掃除」起跑活動，由環保局長程大維、石門區長吳家兆及在地9位里長、志義工共同響應「相揪厝邊，作伙拼乾淨」，以實際行動整理環境，迎接更亮、更乾淨的新年。

程大維表示，有一句話最貼近生活：「環境好不好，看里長就知道」。里長與志義工是環境維護的第一線守護者。從日常巡查、道路清潔、資源回收、污染通報、登革熱防治到環境教育宣導，無不親力親為。目前新北市已有超過七成的里訂定每週或每兩週固定打掃的「環境清潔日」。此外，推動超過 10 年的「里環境認證」已建立深厚的夥伴關係，去年更有 805 個里參與，參與率高達 78%，創下歷年新高，也代表「環境要好，靠的是夥伴的力量」已成為市民的共識，透過基層扎根，讓城市各個角落越掃越乾淨。

環保局提醒，年終大掃除應採取「內外兼顧」的策略，不僅要做好居家室內整理，戶外環境也同樣重要。戶外部分可加強清掃住家周邊道路、後巷整潔、清除積水容器與整理閒置物品，降低環境髒亂及病媒孳生風險；室內部分，建議優先選用具「環保標章」的清潔劑，不僅兼顧清潔效果，更能友善環境。清潔作業時，也要留意自身安全防護，如配戴口罩、手套，避免呼吸道或皮膚直接接觸灰塵與髒污，並保持室內通風；避免不同類型清潔劑混用，依產品標示正確使用，以確保安全。

此外，年終清理務必落實垃圾分類，依規定分為一般垃圾、廚餘及資源回收三類交付。廚餘請先瀝乾水分再交由循線垃圾車廚餘桶清運。如需於年前清運大型家具者，請於2月6日(五)前向所在地清潔隊預約登記；2月7日(六)至2月16日(一)期間登記者，則僅受理年後清運之預約服務。

環保局表示，此次年終大掃除啟動活動從「臺灣頭」石門區開跑，希望傳遞「自己的環境自己顧」的理念，讓環境整潔成為日常習慣。未來亦將結合各區力量持續推動環境清潔及宣導行動，提升市容與生活品質，讓全民在新的一年「馬」力全開迎新福，共同迎向充滿希望與幸福的新年。