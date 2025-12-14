台灣頭頂驚見「雲街」！鄭明典曬衛星雲圖：冷高壓偏南的特徵

生活中心／朱祖儀報導

受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署今（14）日針對6地發布低溫特報，提醒今晚至明晨低溫恐探10度以下。稍早中央氣象局前局長鄭明典也分享衛星雲圖，透露台灣附近出現「雲街」，並指出可看出這波冷空氣的來源。

鄭明典在臉書發文指出，當一朵朵小積雲排列成串，很多接近平行的積雲串組成的雲系就稱為「雲街」，這是冷空氣流經暖水面產生的雲系，所以也稱為「冷平流雲系」。

鄭明典也PO出衛星雲圖，並指出台灣周邊已出現雲街，其排列線條和風向較平行，因此可以從雲街的走向看出冷空氣的來源。

鄭明典指出，這次台灣感受到的冷空氣來自錢塘江口以南，「這是冷高壓偏南的特徵。」冷高壓偏南出海會給台灣帶來乾冷的天氣型態，部分地區夜間會有明顯輻射冷卻的低溫出現，日夜溫差變大，因此提醒民眾要多注意保暖。

