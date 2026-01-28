台灣風力發電以「離岸風電」為發展核心,將台灣打造為「亞太離岸風電發展典範」。

截至 2026 年初台灣風力發電的建設績效、未來發展藍圖、面臨之挑戰及國際競爭位階進行詳細說明。

一、 台灣風電現況與建設績效 (截至 2026 年初)

台灣風力發電以「離岸風電」為發展核心，並已從示範場址過渡至大規模併網階段：

裝置容量統計： 截至 2025 年底，離岸風電累計併網量已突破 4.7 GW，並朝向 2026 年達成 5.3 GW 至 5.6 GW 的目標穩健邁進。

發電量與設施： 2024 年離岸風電年發電量已達約 86 億度。截至 2025 年 5 月底，全台已安裝超過 400 座離岸風機。

能源轉型貢獻： 預計到 2026 年 11 月，包含風電在內的再生能源發電占比可達 20%，成為穩定綠電供應的關鍵來源。

二、 未來發展規劃 (2026-2035)

我們已進入「區塊開發」階段，並規劃長期的裝機量目標：

長期目標： 2030 年目標為 13.1 GW，而 2035 年總目標已由 15 GW 上修至 18.4 GW。

開發模式： 2026 年至 2035 年採分階段招標（區塊開發 3-1、3-2、3-3），最新政策（如 3-3 期）已取消強制國產化要求，改以 ESG 及履約能力為審查重點，旨在降低開發阻力並與國際接軌。

綠能中心目標： 透過國產化專區（如台中港、台北港）與海事工程人才培訓，將台灣打造為「亞太離岸風電發展典範」。

三、 潛在問題與挑戰

儘管進展顯著，但 2026 年的開發仍面臨數項瓶頸：

工程船與供應鏈短缺： 全球風電需求激增，導致安裝船、海纜鋪設船等大型施工船舶短缺，與歐美市場搶船壓力劇增。

併網與完工延宕： 部分場址受疫情後遺症及海象挑戰影響，面臨無法如期完工併網的壓力。

產業轉型衝擊： 隨著國產化政策鬆綁，本土零組件業者面臨更激烈的國際競爭壓力。

選商機制調整： 過去的「0 元競標」與行政契約爭議，促使政府必須重新精進招標制度，以確保開發商的投資意願。

四、 國際比較分析

台灣目前在離岸風電領域已具備顯著的國際領先地位：

排名： 根據 2024 年統計，台灣離岸風電總建置量排名全球第五。

新增量： 在 2024 年單一年度新增裝置容量方面，台灣排名全球第二（僅次於中國），並在民主國家中居於領頭羊地位。

區域競爭： 台灣目前被視為亞太地區（除中國外）最具吸引力的離岸風電市場，吸引大量歐美外資持續投入，市場活躍度優於周邊如日、韓等國。

總體而言，台灣風電正由「量」的增長轉向「質」的提升，能源署將持續優化投資環境與併網設施，確保 2026 年及後續淨零目標如期實現。