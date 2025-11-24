台灣風景不輸國外！一票人點名最大問題：根本第三世界

許多人規劃旅遊時，可能會考量CP值而選擇出國，不過一位沒出過國的網友近日表示，台灣有山有河有海，其中山脈面積占全島70%，高山山脈相當壯觀，他觀賞國外大自然的照片後忍不住好奇，「台灣風景真的有輸國外？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛指出，台灣大自然資源其實相當豐富，不過建築物、街景不和諧，加上交通、住宿等配套措施規劃並不完善，觀光業又不被重視，大家自然會選擇出國。

原PO在PTT發文指出，台灣有山有河有海，其中山脈面積占全島70%，高山山脈相當壯觀，觀察國外大自然風景照片也都是依山傍水，跟台灣風景其實差不多，於是忍不住好奇詢問，「台灣風景真的有輸國外？」

廣告 廣告

對此，許多人紛紛回應，「爬過百岳就知道，台灣的高山景色不會輸」、「台灣自然風景包含山脈海海岸，都很漂亮，但街景和市區很醜」、「如果論海岸線，台東真的是我看過最美的，其他就不一定」、「有些景本來可以很美，但是都被鐵皮屋跟水塔破壞光了」、「自然景觀還可以，問題是其他，比如人物或建築」、「我上禮拜去桃園小烏來瀑布，我覺得超猛」、「風景沒輸，街景被虐爛」。

另外不少人提到，台灣觀光的配套措施至今仍不完善，「我覺得易達性跟配套設施幾近於沒有」、「交通不便吧，我印象中要去阿里山、福壽山農場這類的地方，公共運輸工具的時間與班次都很少很短」、「自然景觀沒輸，但相關配套和發展輸爛」、「環境沒有，但觀光業發展得跟狗屎一樣」、「自然風景很美，可惜5－10月太熱，景點周邊旅遊配套管理也是第三世界等級的」、「台灣整體思維上並沒有很喜歡觀光業」。

更多中時新聞網報導

每日焚逾800噸 專家倡飼料化

90歲母久臥病 陳雅琳推動「健康餘命」

世足》4冠光環褪色 義大利再陷附加賽