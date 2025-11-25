台灣風景不輸國外！網點名問題在交通不便、街景不和諧

不少人規劃旅遊偏好選擇出國，一名從未出國的網友表示，台灣有山有河有海，其中山脈面積占全島70%，高山山脈相當壯觀，發文詢問「台灣風景真的有輸國外？」引發熱議。

不少人認為 台灣 風景不輸國外。 （圖／翻攝自 太魯閣國家公園臉書 ）

原PO在PTT以「台灣風景真的有輸國外？」為題發文，表示台灣有山有海有河，其中高山就佔了全台面積70%，台灣的高山山脈非常的壯觀。「我是認為台灣的風景根本就不輸國外，平平都是大自然，還有在分什麼高低的？我自己是沒出國過啦，但看國外那些風景照片，也幾乎都是山跟海的搭配，不都差不多？」貼文引發討論。

不少網友認同表示，「爬過百岳就知道，台灣的高山景色不會輸」、「台灣自然風景包含山脈和海岸，都很漂亮」、「如果論海岸線，台東真的是我看過最美的」、「AI說太魯閣是獨一無二的大理石峽谷」、「台灣的特色是高山與海間的距離很近」、「亞洲東部最高的山就在台灣」、「我上禮拜去桃園小烏來瀑布，我覺得超猛」。

不過也有不少人點出問題，「自然風景很美，可惜5至10月太熱，景點周邊旅遊配套管理也是第三世界等級的」、「交通不便吧，我印象中要去阿里山、福壽山農場這類的地方，公共運輸工具的時間與班次都很少」、「我覺得易達性跟配套設施幾近於沒有」、「自然景觀沒輸，但相關配套和發展輸爛」、「台灣跟鄰國日韓新港馬比起來，開放無條件免簽的國家很少，甚至是最少的」。

也有網友認為，「但是大家都在都市玩」、「到處是破壞美感的建築物」、「我覺得台灣本來優勢就在科技業，不用學日本每次經濟差時在搞觀光業」、「台灣的景點特色，淡色系生銹鐵皮屋加蓋，搞得景點跟貧民窟沒兩樣」、「風景沒輸，街景被虐爛」、「主要是空氣跟濕氣的關係」。

