台灣風險在內部政治效率 學者籲向國會預防性溝通

美國總統川普27日無預警宣布，將韓國對等關稅從15％上調至25％，戰略學者黃介正認為，對台灣應是警訊，但不必過於慌張，而政府行政部門與國會盡早「預防性溝通」，是避免卡關遭遇懲罰的方式；國際關係學者李其澤則認為，台灣最大風險不在外交談判桌上，而在內部政治效率，若無法展現一致的履約能力，我國將面臨大陸與美方的壓力。

淡大戰研所教授黃介正認為，這是川普展示態度的行為，特別是讓那些洽談完還得再回自己國內國會追認協議的國家，韓國只是一個示範，以向國際間表達「未通過是會有後果的」。

由於台灣同樣將面對國會審議過程，他表示，我國政府在談判前就應對那些可能被當成標的、受影響的產業進行評估、估算利弊，以免像韓國的汽車業一樣，突然擔心對美出口，「這是政府事前就應該做的，而非真的卡關了，才開始評估」。

另一方面，黃介正認為，韓國稅率被增加，對台灣來說應是警訊，但不要過於慌張。台灣的優勢是還有一點時間，政府最好針對協議盡早向國會說明，進行「預防性溝通」，讓立法院感受到被尊重，但這取決於賴政府的態度。

彰師大副教授李其澤分析，這起事件赤裸裸地演示了川普2.0的國際生存法則。在美方眼中，盟友的「國內民主程序」不再是違約藉口，唯有「現金到帳」才是真理。他指出，台灣最大風險不在外交談判桌上，而在內部政治效率。若無法展現舉國一致的履約能力，台灣將發現自己不僅要面對海峽對岸的軍事威脅，還要承受太平洋彼岸的經濟重擊。

他指出，台灣以5000億美元規模的投資與投信保證，換取15％關稅，其中涉及預算撥款與法案擔保，若立法院因政治攻防而凍結相關預算或拖延背書，台灣極可能步上韓國後塵。