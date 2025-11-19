台灣飛彈誤射廈門？事實查核中心揭真相

▲2016年7月雄風三型飛彈誤射事件，曾造成台灣漁民傷亡。（圖／翻攝自國家中山科學研究院）

[NOWnews今日新聞] 日本女首相高市早苗日前在眾議院詢答談到「台灣有事」時，稱可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中日關係緊張。近期網路社群更流傳一段橋上失火畫面，宣稱是「台灣飛彈誤射廈門」，大火畫面在網上瘋傳，有不知情民眾信誤以為兩岸真的動武了。對此，台灣事實查核中心今日發布報告指出，是烏龍一場，起火事故與「軍事攻擊」無關。

網路社群流傳一段橋上失火畫面，宣稱是「台灣飛彈誤射廈門」。台灣事實查核中心指出，經比對可確認是10月21日晚間的廈門演武大橋貨車起火事故。傳言影片中的地標建築「廈門世茂海峽大廈」與濃煙，均與中國抖音上多則當晚拍攝的現場影片相符，與「軍事攻擊」無關。



事實查核中心表示，10月23日，TikTok帳號將火燒車事故畫面，配上「台灣導彈誤射廈門」等捏造內容，並在臉書與LINE擴散。此類挪用真實畫面、搭配虛構軍事敘事的假訊息模式過去已多次出現，是典型的「看圖說故事」式錯誤資訊。傳言將真實意外事故影片，虛構為兩岸軍事衝突，因此為「錯誤」訊息。

