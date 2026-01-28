▲台灣食藥署採納 PETA 建議，免除部分新興食品致命動物毒性試驗。（圖／PETA提供）

【互傳媒／記者 蕭任峰／台中 報導】在聽取了PETA善待動物組織的建議後 ，台灣食品藥物管理署（TFDA）已修訂「新興食品原料安全性評估作業原則」，朝向減少殘酷且無效的動物實驗的方向，明確鼓勵優先採用非動物試驗方法 。此外，申請者可援引「橋接資料」（bridged data）——既有相似成分的安全性資料——作為評估依據，無需對動物進行試驗，由此將挽救實驗室裡的無數動物免於痛苦與死亡。

在採用PETA建議前，食藥署規定申請特定新興食品生產者須以大鼠進行長達數月的毒性試驗，包括強迫灌食，最終再將動物處死並進行解剖分析。

PETA亞洲區總裁傑森・貝克（Jason Baker）表示：「食藥署摒棄過時且無效的動物實驗，正朝向更安全、更聰明、也更具同理心的食品安全管理邁進，這不僅真正有益人類健康，也能讓動物免於極度痛苦與恐懼的死亡。PETA呼籲所有台灣食品及飲料企業跟進食藥署的腳步，採用最先進、與人體相關性更高的非動物試驗技術，讓大鼠免於折磨。」

在與PETA溝通後，多家過去曾為行銷而進行或資助動物實驗的企業——包括統一企業、佳格食品、太古可口可樂台灣分公司及維他露食品集團等——均已承諾未來若無法規強制要求，將不再進行任何動物實驗。不過，仍有部分台灣食品飲料公司持續允許非必要試驗，PETA誠摯呼籲各界共同敦促這些企業盡速制定禁用動物實驗的政策。