台灣飯店11點退房不人道？ 房務親曝原因：一天可能需負責20間以上

出門旅遊最幸福的就是不用每天被惱人的鬧鐘叫醒，能夠睡到自然醒。不過近日，有網友在Threads上發文寫下：「只有我覺得飯店11點退房這件事很不人道嗎？」短短一句話吸引266萬人觀看，引發網友熱烈討論。

出門旅遊最幸福的就是不用每天被惱人的鬧鐘叫醒，能夠睡到自然醒。（示意圖／Unsplash）

一名網友以「只有我覺得飯店11.退房這件事很不人道嗎？」一句話發文，引來超過6萬人按讚，不少人指出「11點退房、3點入住」其實是飯店業維持正常運作的必要時間差。留言區有房務透露，一間正常使用的房間，清潔流程至少需要30分鐘，包括整理床鋪、清洗浴廁、倒垃圾、擦拭灰塵與吸地等，一名員工一天可能需負責20間以上房間。

不少網友提出建議，認為飯店若能推出「不同時段的入住與退房方案」，例如4點入住／隔天中午退房、或8點入住／隔天下午4點退房，不僅能分散人潮，也能滿足不同型態旅客的需求。

不過有人也認為退房時間早已明訂，就像公開標價一樣，入住前皆標示清楚了，消費者若不接受也能自行選擇其他飯店，不少網友表示：「大家都將心比心吧，很多事情不是消費者跟基層人員能討論出來的」、「你覺得不人道，啊你有想過對房務員人道嗎？」、「規定明明寫那麼清楚，如果不能接受就不要訂」。

