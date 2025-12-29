台灣養殖「黃金烏魚子」品牌化 後市看俏

台灣養殖「黃金烏魚子」建立品牌，擁有堅定支持者。(記者蔡宗勳攝)

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台灣養殖烏魚子因在捕撈過程時多一道放血工序，製作出來的烏魚子呈金黃色，被譽為「黃金烏魚子」；今年養殖烏魚子產量雖銳減逾5成，但受到大量進口烏魚子影響，價格持平，老饕說，「黃金烏魚子」品質風味遠勝進口烏魚子，也比近海捕撈的野生烏魚子穩定，今年數量有限，上市後就掀起搶購潮。

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成表示，養殖烏魚在台灣發展30年，品質與價值已能維持一致，近年來透過縣府推廣的「嘉義優鮮」品牌行銷，成為許多消費者指定與追求的精品，並未受進口烏魚子衝擊。

本土烏魚子業者表示，目前市場充斥進口烏魚子，因「黃金烏魚子」已建立口碑，與進口烏魚子有明顯的市場區隔，逐漸有許多消費者指定購買，支撐價格，今年7台兩重規格者每台斤2000至2200元，跟去年相比波動不大，也彰顯「黃金烏魚子」品牌價值，後市看俏。

台灣養殖「黃金烏魚子」品質優，獲消費者肯定。(記者蔡宗勳攝)

