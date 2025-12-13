台灣養車一年至少花9萬！為何大家還是離不開方向盤？
記者鍾釗榛／綜合報導
政府近年大力推動公共運輸，TPASS通勤月票使用人數穩定成長，每月約近百萬人固定使用，但從數字來看，汽機車卻仍持續增加。截至今年 10 月，自用小客車已達717萬輛、機車更突破1,468萬輛，雙雙寫下新高，顯示多數民眾的通勤習慣，短時間內仍難以改變。
開車越來越貴
交通部最新調查顯示，113年每輛自用小客車平均一年要花8萬4,317元養車，比兩年前多出550元，其中油料與充電費仍是最大開銷。若看區域差異，北部車主負擔最重，一年要花超過9萬元，光停車費就逼近1.2萬元，明顯高於其他縣市。
機車反而變省
相較之下，機車族的養車成本卻出現下降趨勢，平均一年約8,610元，比兩年前少了157元。交通部分析，部分機車族已不再全程騎車，而是改為短程接駁至捷運或車站，再搭配TPASS使用公共運輸，騎乘里程減少，油耗與維修支出自然跟著降低。
消基會指出，TPASS確實提高公共運輸使用頻率，但多數使用者仍是原本就搭乘大眾運輸的族群。對汽車族來說，真正的痛點在於「最後一哩路」不夠便利，加上部分公車與客運因人力不足、班次有限，通勤時間被迫拉長，最終仍只能回頭選擇開車。這也讓私人運具即使更貴，仍難被真正取代。
更多三立新聞網報導
好市多其實有「買錯時機表」？這些商品原價買真的虧
【怎能不愛車】尺碼變大、科技更強！全新LEXUS ES將是台北車展彩蛋？
【怎能不愛車】既優雅又恐怖 只有Brabus能造出豪華猛獸
【怎能不愛車】300小時手工噴漆！經典Defender豪奢版復活
其他人也在看
獨／送車保養「莫名消失」！業務私賣愛車 驚：定位在淡水地下室
離奇的汽車轉賣事件引發關注，車主將愛車送往保養廠後，竟發現座車被業務員私自賣給二手車行。車主透過定位系統追蹤，發現愛車停放在新北市淡水某大樓地下停車場。購買該車的二手車行聲稱已完成合法交易程序，並表示對業務員的不當行為毫不知情。目前涉案業務員已失聯，電話無法接通，而相關單位正在調查此事，疑似還有4至5輛車遭遇類似情況。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
車停店家門口！請駕駛移車遭嗆「這是國家的地」 警開罰
台南市 / 綜合報導 台南仁德區，昨(10)日早上有檳榔攤業者要做生意，結果店家門口被停了車完全擋住出入口，但請駕駛移車時卻頻頻被嗆，這是國家的地，讓店家實在很無奈，雖然停車的地點沒有畫紅線，警方表示，如果在有妨礙其他人、車通行的地方停車，還是會被依法開罰最高可罰1200元。檳榔攤前，一輛紅色轎車就停在正門口，因為擋住店家出入口店家請駕駛移走但卻被回，民眾VS.檳榔攤店家說：「大家要做生意，(沒有沒有今天你開店做生意)，(對不對我已經給你面子了)，(但是這是國家的地)。」駕駛頻頻說著「這是國家的地」，店家請他移車遲遲不配合，雙方僵持不下，事情發生在台南仁德區昨日早上7點多，檳榔攤店家要做生意，但門口卻被停了車，報警尋找車主請對方移車，但沒想到卻遭嗆這是國家的地，讓店家很無奈。檳榔攤店家說：「他沒有留電話，所以我們只好報警，請警察協助找車主，因為他昨日真的是，停好停滿，可是我也是要做生意啊。」律師江信賢說：「並沒有設置紅黃線，所以警方到場之後，恐怕也沒有辦法，依照違規停車，相關規定來進行開罰單或拖吊處置，但如果顯然去妨礙他人通行或車輛通行，可以依照道路交通管理處罰條例第56條規定，予以開單處罰。」雖然路邊沒有畫線，店家也同意可以臨時，但停車位置恐怕還是要注意一下會不會影響到其他人，台南歸仁分局副分局長林逸新說：「本分局獲報後，已立即聯繫車主駛離，在顯有妨礙其他人，車通行處所停車，可處新台幣600元以上，1200元以下罰鍰。」影響店家做生意被請移車卻頻頻說，這是國家的地但影響到他人就可能違規準備收罰單。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 11
尺寸放大、首搭油電！全新世代Kia Seltos升級挑戰CUV市場
Kia發表全新第二代Seltos，這款小型休旅車在尺碼、設計和科技上都進行了大幅度革新，使其在尺寸上已逼近歐規Sportage，展現出Kia將Seltos打造為全球產品陣容中「主角」的決心。外觀方面，新Seltos採用了更為銳利且未來感十足的設計語彙，車頭具備垂直堆疊的分體式頭燈，頭燈組巧妙地融入加寬的格柵中，並搭配緞面銀飾面的重新設計的下護板。車身側面則帶有EV5的設計DNA，包括貼平式的車門把手和顯眼的塑膠防刮飾板，而漂浮式車頂和全新傾斜的車側線條，則讓整體輪廓更具張力。Kia發表全新第二代Seltos，這款小型休旅車在尺碼、設計和科技上都進行了大幅度革新。新世代Seltos在尺寸上的增長是其改款的重點之一。新車採用了升級後的K3平台，與Kia Niro、K4以及Hyundai Kona共享，長度增至4,430 mm、寬1,830 mm，軸距拉長至2,690 mm。相較於前代美規車型，新Seltos在車長和軸距上分別增加了45 mm和60 mm，大幅縮小了與歐規Sportage之間的尺寸差距，為乘坐和載物空間帶來顯著改善。其後車廂容積增加了103公升，達到536公升，搭配可折疊的雙Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 1
驚悚瞬間! 車開到一半"引擎蓋掀起" 玻璃碎裂噴濺
南部中心／洪明生 屏東報導真的是驚悚一瞬間，屏東一名駕駛日前從汽車保養廠把車開回家，沒想到開到一半，引擎蓋卻突然掀了起來，打上擋風玻璃上，駕駛瞬間看不到前方路況，還因為撞擊力道太大，連玻璃都碎裂，四處噴濺，原來是保養廠幫他維修完車子，沒有把引擎蓋蓋好，才發生這麼誇張的事情。民視 ・ 16 小時前 ・ 2
不靠輝達了！Rivian自製AI晶片曝光 台積電負責代工
美國電動車新創 Rivian Automotive(RIVN-US) 周四 (11 日) 宣布推出首款自製人工智慧 (AI) 晶片，正式捨棄過去仰賴的輝達 (NVDA-US) 處理器，並同步發布付費自駕功能 Autonomy+，加速其長期自鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 1
Lexus UX 300h戰力持續更新，日規新年式增64色氣氛燈與新車色
2018年上市的Lexus UX，於產品線中扮演入門都會休旅角色，儘管地位在2023年為LBX取代，Lexus仍藉由調整車系編成方式，維持UX戰力，目前已累積超過40萬輛銷售成績。雖然，先前有消息傳出，UX可能於2026s言停產，但日本市場依舊推出新年式更新，進一步強化UX競爭力。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026 Suzuki GSX-8T、GSX-8TT正式發表！復古雙箭出擊、搶攻中量級Retro市場！
Suzuki今年海外再次發表了Retro新經典版本的GSX-8T及Cafe Racer化的GSX-8TT，如今由總代理台鈴工業以41.8萬/43.8萬極具競爭力的價格宣告正式在台發表。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
SUZUKI復古風新車「並列雙缸」 王陽明成首位車主
日本車廠紛紛推出懷舊風格新車型，搶攻復古重機市場！SUZUKI以初代T500為靈感，打造全新並列雙缸引擎車款，不僅外型復古，性能更上一層樓。新車導入智慧電控系統，油箱容量增加2.5公升，續航力延長至393公里，讓藝人王陽明躍躍欲試，有望成為全台第一位車主。面對Triumph、Yamaha、Honda接連推出性能優異的新車型，市場競爭日趨白熱化！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
特斯拉方向燈改「撥桿」需花1.28萬 車主怒：割韭菜@newsebc
汽車科技日趨發達，電動車配備更大改造，不過特斯拉的「方向燈」從撥桿改成按鈕，卻讓車友很不習慣，現在要改回來，但改裝費要1萬多元，讓車主大罵，馬斯克的創新代價，轉嫁給車主。 #特斯拉方向燈#撥桿#按鈕# 改裝費東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
KIA 2027年式全新3排座豪華休旅Telluride搶先亮相，奢華風格直追Range Rover
跳躍式的進化之下，韓系兩大品牌Hyundai和KIA，不僅跳脫過往廉價的定位，更朝向奢華發展，尤其是KIA品牌，旗下車款帶著刀幾分的時尚與未來本技感的設計，在歐美市場攻城掠地，KIA 三排座豪華SUV大型運動休旅Telluride，2020車型首次亮相時便在兰北美市場爆紅。五年後，它仍然是該品牌最暢銷的車款之一，也是市場上最受歡迎的三排座大型SUV之一。汽車日報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
救護車載病患「警示燈+鳴笛」 紅燈路口攔腰撞休旅車
彰化縣 / 綜合報導 彰化市昨(11)日 下午 發生救護車與休旅車碰撞的交通事故，一輛隸屬醫院的民間救護車，載送病患就醫途中，路口的號誌是紅燈，救護車雖然有開啟警示燈和警報器，但還是與一輛進口休旅車發生碰撞，造成對方駕駛輕傷送醫，警方強調，救護車值勤當中，其他車輛應該減速禮讓，但救護車沒有絕對路權，肇事責任歸屬，還要釐清。藍色進口休旅車直行，前方是綠燈，到了路口準備左轉，被左側開過來的救護車，攔腰撞上，再從另外一個角度來看，休旅車在路口過彎速度並不快，救護車這一撞力道還不小，休旅車的車身晃了好幾下，旁邊另外一輛黑色休旅車，從停車場開出來發現路口發生車禍，趕快減速小心翼翼繞了過去。昨日下午2點多，王姓男子駕駛醫院的救護車，載送病患就醫途中，經過彰化市中山路2段與仁愛路口，雖然當時有開啟警報器與警示燈，但還是發生車禍。目擊民眾說：「有聽到救護車的聲音，照道理講，救護車應該在交叉路口的時候，應該是要慢一點，可是他沒有，他很快，對，沒減速，碰一下，很大力就撞上。」休旅車盧姓駕駛受到輕傷送醫沒有大礙，彰化警分局大埔派出所所長蔡騏宇說：「盧姓駕駛腳部有輕微的擦挫傷，王姓救護車駕駛及病患，並沒有造成受傷的情況，後續由其他的救護車，將病患協助送醫，雙方的駕駛，經酒測均為0。」救護車車頭撞壞，這輛新車市價高達300多萬的休旅車，左側車身也嚴重凹陷受損變形，警方強調，救護車值勤當中有相對路權，其他車輛應該減速禮讓，但救護車沒有絕對路權，路口的情況還是得注意，相關肇事責任歸屬還要進一步調查，才能判定。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
特斯拉二手價敬陪末座 專家解析原因、川普政策竟也有影響
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）長期以創新科技與高速充電網路占據產業話題，但最新研究顯示，其早期車款在二手車市場的表現明顯陷入困境。《消費者報告》（Consumer Reports）公布2025年二手車可靠度研究，將 Tesla列為全美最不可靠的二手車品牌，在26個汽車品牌中排名最後。研究針對車齡介於5至10年的車款進行分析，特斯拉的可靠度評分僅31分，甚......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
驚險! 預拌車翻覆險砸騎士 屏科大機車追撞2人送醫
南部中心／洪明生 屏東報導11日上午十點多，一輛預拌混凝土車，在行經屏東小琉球復興路與肚仔坪路口時，疑似煞車失靈翻覆，一旁原本要騎機車的騎士趕緊跑開，驚險逃過一劫，另外在屏科大，有學生疑似車速過快，追撞前方同為學生的機車騎士，造成兩人送醫。過彎沒煞車，預拌混泥土車翻覆，一騎士驚險閃過撿回一命。（圖／翻攝照片）一名男子走到路口準備要騎機車，這時他突然發現一輛預拌混泥土車開過來，他機警的趕緊跳開，下一秒整台車在沒剎車情況下直接翻覆，壓壞他的機車，所幸他是逃過一劫，至於車輛翻覆撞擊路面時，前擋風玻璃是整片掉落，駕駛緊急從前方爬出來，就連鞋子都已經掉了。這起車禍意外發生在屏東小琉球，駕駛預拌混泥土車的李姓駕駛姓員警供稱，剎車突然失靈，所以才會在轉彎時無法轉速，導致離心力過大而翻覆，所幸這起意外沒有造成人員傷亡，但有三台機車遭波及。屏東警琉球分駐所所長李宣益：「波及停放路旁兩台普重機，一台微型電動車駕駛酒測值為零。」屏科大校園腹地廣，師生上課機車道塞車，一學生不甚追撞前方兩機車。（圖／翻攝照片）至於在屏科大校園內，許多師生騎機車前往上課，一名學生疑似車速過快，來不及剎車直接撞上前方兩台機車，不僅自己摔車也害的兩名騎士飛出受傷送醫。屏東警內埔分局四組組長黃堂益：「後車與前車間應保持隨時可以剎停之距離，駕駛人應注意車前狀況，及兩車併行之間隔。」由於屏科大校學腹地廣，過去也曾多次發生車禍，警方以及校方提醒學生們，校園內務必減速慢行，才能避免發生意外。原文出處：屏東預拌車翻覆險砸騎士 屏科大爆機車追撞２人送醫 更多民視新聞報導最新／土城21歲工人「不明原因墜樓」慘死 同事見狀嚇壞替代役打瞌睡被叫醒！「抓狂暴揍長官」當沙包打…詭辯1句下場慘了站起來了！京華城案今開庭 沈慶京喊冤「遭錦衣衛滅九族」民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
消費者報告二手車可靠度調查出爐！意外的是特斯拉Tesla敬陪末座而Lexus最可靠！
消費者報告二手車可靠度調查出爐！意外的是特斯拉Tesla敬陪末座而Lexus最可靠！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話
換上純電動力、和雷諾攜手打造，福特經典小車 Fiesta 有機會重出江湖？
於 2023 年 7 月在歐洲正式停產的福特經典小車 Fiesta，未來可能會以純電車的身分重出江湖。日前福特和雷諾雙方宣布將成為戰略合作夥伴，將攜手開發兩款平價電動小車，外界推測搭載純電動力 Fiesta 的可能會是其中之一。DDCAR電動車 ・ 1 天前 ・ 發起對話
陸11月汽車銷量創新高 首次突破340萬輛 新能源車滲透率逼近六成
中國汽車工業協會（中汽協）公布，11月大陸汽車單月銷量342.9萬輛，首次超過340萬輛，創歷史新高。累計今年前11個月...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
愛玩車／中華三菱「車主回娘家」 保養抽好獎
愛玩車／中華三菱「車主回娘家」 保養抽好獎EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
在純電旋風中站穩腳步 2026 Lexus RZ 550e F Sport版試駕
（文／Nick Lin）在豪華SUV市場中，消費者普遍面臨一個關鍵抉擇，是該投入純電休旅的未來，還是選擇燃油休旅所帶來的便利與成熟？而全新Lexus RZ 550e F Sport版就是在如此的市場氛圍下，以 「進化卻降價」的價格優勢，成為介於兩者之間，但極具吸引力的第三條道路。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 發起對話
1,895萬元起、特殊訂製、限量90部，致敬傳奇設計師的典藏之作：911 GT3 90 F. A. Porsche！
祝賀Ferdinand Alexander(F. A.)Porsche。這位傳奇設計師若仍在世，12月11日便是他的90歲生日。為紀念這個重要的日子，保時捷打造了一份四輪的特別禮物：全新911 GT3 90 F. A. Porsche。多項細節靈感源自F. A. Porsche，包括特製金屬F.A.綠色(F. A. Green Metallic)與F.A.格紋織布材質(F. A. Grid-Weave）車主可享專屬個人化體驗隨車附上限量版Chronograph 1腕錶與Porsche Design旅行袋經典「Porsche Junior」運動雪橇強勢回歸這款致敬車型的內外觀設計靈感，源自 F. A. Porsche 在 1980 年代曾駕駛的 G-Series 911。全車融入多項優雅的 Heritage Design 設計元素，並由保時捷 Sonderwunsch （特殊訂製）團隊打造，全球僅限量 90 部。其中一部已由F. A. 的兒子 Mark Porsche 購入。車主在訂購後，亦能進一步為愛車進行個人化設計。911 GT3 90 F. A. Porsche 將於 2026 年CARLINK鏈車網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
陸車巴西擴張快.自駕系統進中東 IMF上調陸經預測
日前剛落幕的「巴西聖保羅國際車展」，比亞迪與長城汽車等新能源車品牌再次成為場上亮點，也反映中國車企在巴西市場快速擴張。中國車企不僅把整車進口到巴西，也在當地設廠，瞄準的就是稅費相對低、而且新能源車市佔僅6%，成長空間大的拉丁美洲市場。造車之外，中國研發自動駕駛系統的企業也進軍中東，與德國賓士和當地業者，在阿布達比聯手推出無人豪華叫車服務。這些工業與服務貿易出口助力中國經濟，讓IMF上調中國今年成長率到5%，但專家也坦言，僅靠出口帶動經濟成長無法長久，呼籲北京當局加快轉型步伐。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話