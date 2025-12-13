台灣養車一年至少花9萬！為何大家還是離不開方向盤？

記者鍾釗榛／綜合報導

政府力推公共運輸，汽車卻仍持續增加。（圖／翻攝AUDI）

政府近年大力推動公共運輸，TPASS通勤月票使用人數穩定成長，每月約近百萬人固定使用，但從數字來看，汽機車卻仍持續增加。截至今年 10 月，自用小客車已達717萬輛、機車更突破1,468萬輛，雙雙寫下新高，顯示多數民眾的通勤習慣，短時間內仍難以改變。

開車越來越貴

交通部最新調查顯示，113年每輛自用小客車平均一年要花8萬4,317元養車，比兩年前多出550元，其中油料與充電費仍是最大開銷。若看區域差異，北部車主負擔最重，一年要花超過9萬元，光停車費就逼近1.2萬元，明顯高於其他縣市。

113年每輛自用小客車平均一年要花8萬4,317元養車。（圖／交通部）

機車反而變省

相較之下，機車族的養車成本卻出現下降趨勢，平均一年約8,610元，比兩年前少了157元。交通部分析，部分機車族已不再全程騎車，而是改為短程接駁至捷運或車站，再搭配TPASS使用公共運輸，騎乘里程減少，油耗與維修支出自然跟著降低。

機車族的養車成本出現下降趨勢，平均一年約8,610元。（圖／交通部）

消基會指出，TPASS確實提高公共運輸使用頻率，但多數使用者仍是原本就搭乘大眾運輸的族群。對汽車族來說，真正的痛點在於「最後一哩路」不夠便利，加上部分公車與客運因人力不足、班次有限，通勤時間被迫拉長，最終仍只能回頭選擇開車。這也讓私人運具即使更貴，仍難被真正取代。

