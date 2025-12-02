台灣館亮相全球最大西語書展 近百件作品展開國際文化交流

全球第二大、也是西語世界最具影響力的「瓜達拉哈拉國際書展」於11月29日盛大登場。文策院今年以「故事之家」為主題打造台灣館，集結25家出版社、近百件出版品、作家活動與跨國交流，同時邀請兩位已有西語出版經驗的圖文創作者─插畫家薛慧瑩與漫畫家丁柏晏參與多場書展活動，與全球創作者交流，展現台灣出版的多元能量。

文策院今年以「故事之家(Hogar de historias)」為策展主軸，強調台灣創作在國際舞台上的文化深度。董事長王時思表示，拉丁美洲對亞洲內容的興趣日益提升，西語市場龐大且具開發潛力，台灣出版品近年也受到多家重量級西語出版社青睞。文策院看準圖像出版的發展趨勢，自去年起便積極促成相關作家參與書展，提高台灣作家的知名度，並拓展與當地書店、學校與藝文場館的合作網絡，深耕西語市場。

廣告 廣告

書展期間，薛慧瑩在「插畫家沙龍」中與墨西哥創作者Alejandro Magallanes、西班牙作家Concha Pasamar對談，探討插畫敘事的可能性，並受邀參加由書展及多個國際文化機構共同主辦的交流晚宴，與來自歐洲及拉美的創作者互動。丁柏晏則在3場大會講座中分享亞洲漫畫的特色、創作啟發與科技與藝術的交會，與當地漫畫家展開跨文化對話。

文策院也將推廣活動延伸至書展場外，與墨西哥市的藝文平台YoungCollectors合作舉辦講座，讓兩位台灣創作者與當地藝術家面對面交流；其作品也同步於該平台畫廊展出，增加在地曝光度。此外，文策院延續與墨西哥最大書店通路Librerías Gandhi的合作，舉辦全國巡迴圖像書展，讓當地藝文愛好者近距離感受台灣圖像創作的獨特魅力。

文策院表示，西語市場涵蓋20多個以西班牙語為官方語言的國家，使用人口高達5億，不同地區的版權交易可互相帶動，充滿開拓機會。文策院連年於瓜達拉哈拉國際書展設置台灣館，並透過舞台活動、商務洽談與文化交流等多元策略，拓展讀者群同時推動版權交易，持續把台灣故事介紹給全球讀者。(編輯：沈鎮江)