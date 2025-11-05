台灣館登場ICOM國際盛會 傳遞博物館多元與創新

第27屆國際博物館協會（ICOM）杜拜大會將於11月12日在阿拉伯聯合大公國杜拜世界貿易中心登場。中華民國博物館學會今年再度率領台灣館參展，以「流動的未來・多元共融的博物之島」為策展主題，呈現台灣在無形文化資產保存、青年參與與科技應用等面向的成果，以及面向未來的多元文化視野與創新。

國際博物館協會（ICOM）2025年杜拜大會將於近日登場，台灣代表團5日舉行行前記者會，公布策展內容與參展陣容，並釋出主視覺設計，以山川步道與花朵綻放為意象，象徵台灣博物館在自然風貌中孕育出的豐富生命力，如花海般綻放，展現島嶼文化的創新、包容與韌性。

中華民國博物館學會理事長洪世佑表示，ICOM大會是全球博物館界最具指標性的國際盛會，每三年舉辦一次，今年為第七屆。台灣自2004年起積極參與，今年共有30篇論文入選發表，並有多位學者角逐各專業委員會理事職位，目前已傳回兩位當選，後續還會有好消息。洪世佑指出，這不僅展現台灣的專業能量，更象徵國際對台灣文化工作的肯定。

他也提到，此次台灣代表團除學術交流外，還將在杜拜舉辦為期三天的特展，以「流動的未來・多元共融的博物之島」為主軸，因應本屆大會主題「在快速變遷的社會中展望博物館未來」，台灣館也策劃三個展覽，向世界展示台灣博物館的創新思維與多元發展。洪世佑：『(原音)我們在那邊也會做一個展，3天的展，我們今年的主題就是「流動的未來・多元共融的博物之島」，那我們搭配今年的ICOM的一個主題，就是「在快速變遷社會中博展望博物館未來」，那也結合它3個主題，包括無形文化資產、青年力量跟創新科技。我想現場也有很多博物館界人到時候也會在杜拜那邊碰面，希望用文化的交流、專業的交流，把台灣介紹出去。』

文化部次長徐宜君則表示，自2004年起，台灣透過參與ICOM平台，多次爭取國際會議在台舉辦，展現文化實力。她強調，此次參與不僅是學會的努力，更是「Team Taiwan」的整合成果，由故宮博物院、原民會、客委會、外交部及多所國立與民間博物館共同推動，讓台灣在艱難的外交環境中，依然能以文化的力量被世界看見。（編輯：許嘉芫）