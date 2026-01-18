台灣首享半導體關稅最優惠待遇 南韓媒體高度關注

台北市 / 綜合報導

台美雙方在多次談判之下，除了關稅調降至15%不疊加，更爭取到232條款最優惠待遇，引發國際關注，尤其南韓媒體對此特別報導，川普表示，半導體關稅的基準，不同國家會有各自的協議，而專家也指出，韓國想爭取和台灣一樣的待遇，或許有難度。

台美貿易談判拍板定案，從20%降到15%且不疊加，台灣在半導體產業，最大的競爭對手南韓，對此高度關注，畢竟美國總統川普曾經承諾，將確保韓國不會受到，比其他半導體貿易量較大的國家，更不利的待遇。

南韓媒體報導說：「美方表示，將就各國半導體關稅個別達成協議，對不確定性的擔憂進一步加劇。」尤其如今台灣成功爭取到，半導體和衍生性關稅的，最優惠待遇，韓國除了擔心，川普的承諾是否存在不確定性，也關注美國是否會對韓國，採取和台灣同等的模式。

南韓媒體報導說：「川普政府表示，半導體關稅的免稅基準，各國會有個別的協議。文化大學國家發展與中國大陸研究所暨兼任教授陳松興說：「我們現在跟韓國最大的差別點是，實際上是在於我們這個投資的模式上，台灣因為有這個先進製程的優勢，所以我們技術的優勢目前正在放大，那我想韓國要重新談判的可能性比較低，因為前面有些條件都談死了。」

比較兩者目前的差異，美國祭出的關稅，台灣和韓國同樣都是15%，其中台灣半導體和科技企業，將進行至少2500億美元的直接投資，由企業自主規劃，然而韓國必須協助美國造船產業，以及規定投資項目，相比之下受到限制，台灣在技術上領先全球，在關稅談判上的成果，也讓韓國不敢輕忽。

