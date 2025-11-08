台灣首以正式會員國參與！蕭美琴突現身歐議會發表演說 重申台海和平
副總統蕭美琴昨晚突然現身歐洲議會，應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」年度大會並發表演說。這是台灣首次以正式會員國身分參與，也是台灣現任副總統首度在外國國會發表演講。蕭美琴在致詞中提到中國對台灣的威脅，並表達希望與IPAC攜手合作，共同維護台海和平。
蕭美琴演講創首例 喊「對台灣人民都有著深遠的意義」
突然現身歐洲議會發表專題演說，副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，低調搭機飛抵比利時首都布魯塞爾，一開頭她先感謝美以關係委員會
（AIPAC）給予自己這個榮幸，能夠在歐洲議會發表演說，強調這對台灣人民都有著深遠的意義。
本次蕭副總統行程全程保密到家，會議上她再度喊話民主價值的重要性，表示在這個充滿分裂、動盪與威權主義抬頭的時代，這場聚會象徵著一個極其重要的事實，那就是即便民主國家彼此相隔遙遠，也絕非孤單。除此之外，蕭美琴也重申台海和平對於全球穩定至關重要，希望國際社會對任何以武力片面改變現狀的行為，應予以最強烈的反對。
蕭美琴演講引中方抗議 放話與歐洲各國嚴正交涉
最後蕭美琴也強調，台灣不僅是「相關的」，它是全球關於和平、繁榮與民主未來對話中「不可或缺」的一員。演講結束之後，不少與會議員紛紛起立鼓掌，更上前與蕭副總統合影，而這也是台灣首次以正式會員國身分參與活動。
蕭美琴與歐洲議會成員合影。圖／美聯社
不過這次演講卻引發中方抗議，強調接下來會與歐洲各國提出嚴正交涉，不過面對中國的不滿，我國作為民主國家夥伴，未來外交大方向，依舊是持續與理念相近國家合作，攜手捍衛民主價值。
台視新聞／綜合報導 責任編輯／施佳宜
更多台視新聞網報導
赴歐演講後返台 蕭美琴：台灣是「動盪世界中值得信賴的夥伴」
接棒蕭美琴外交突破 蔡英文啟程赴德出席「柏林自由會議」
總統關心孩童「臉黑黑」挨批！卓揆嘆：被無謂擴大
其他人也在看
蕭美琴登歐洲議會演講 綠委曝重要訊號：台灣能一起坐下談國際策略
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導副總統蕭美琴日前無預警現身歐洲議會，在對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會上發表演說，成為台灣首位在外國議會演講的副總...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
新聞幕後》中國騷擾不斷！先遣團隊遭無人機侵擾機場一度關閉 賴清德令：讓蕭美琴順利走進歐洲議會演講
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並在外交部長林佳龍陪同下進入歐洲議會，以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」為題發表演說。事後，中國表達強烈憤慨、堅決反對。涉外官員今（9）日透露，籌備期間一度傳出中方已掌握相關動態並向歐盟提出抗議，甚至先遣團隊遭遇無人機侵擾比利時領空，造成機場一度關閉，所幸最終一切順利。總統賴清德則設下明確目標：「讓蕭美琴順利走進歐洲議會演講，說明台灣可為國際社會做出的貢獻。」 中國駐歐盟使團直言，歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉，允許蕭美琴等「台獨頭面人物」進入歐洲議會大樓出席年會並進行「台獨分裂活動」，此舉嚴重損害中方核心利益，嚴重違反「一個中國」原則，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信。 據了解，蕭美琴此次是應 IPAC 歐洲議會共同主席 Miriam Lexmann 及 Bernard Guetta 之邀前往發表演說。涉外官員說，林佳龍自一個多月前獲悉 IPAC 擬邀請我國副元首與會演說的訊息後，旋即向賴清德報告，並獲全力支持，賦予外交部這項歷史性的重大任務。 該官員透露，由於事涉機敏，新頭殼 ・ 1 小時前
美門醫院正在擴大規模加建新園區 美門醫院及美門醫院南區總裁兼首席執行官Eric Carney
近期，RWJBarnabas Health 計劃將美門醫院（Monmouth Medical Center）享譽全球的醫療服務擴展至Tinton Falls沃格爾醫療園區，是在為當地醫療服務做更全面的世界日報World Journal ・ 1 天前
狗狗聽得懂人類的話？研究發現：比起「語言」牠更懂「語氣」!
火報記者 張舜傑/報導 許多飼主都曾懷疑過：狗狗真的聽得懂人說的話嗎？牠們在聽到「散步」或「吃飯」時總會興奮地 …火報 ・ 21 小時前
黎崇恩現身IPAC峰會 盼各國議員發揮影響力救黎智英
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾7日專電）香港媒體大亨黎智英的兒子黎崇恩今天向出席IPAC年度峰會的各國議員表達請求，期盼他們在各自國家的議會，竭盡所能，發表公開、跨黨派聲明，要求中國立即無條件釋放黎智英。中央社 ・ 1 天前
醫師節慶祝大會 感謝醫療人員付出
第78屆醫師節慶祝大會，醫界齊聚一堂，表揚長年奉獻醫療服務的醫師與團隊。今年除了表彰傑出醫師，也肯定醫療影視作品對人醫精神的傳遞，也向每一位守護生命的醫者致敬。「要頒發廣電類優勝作品，由大愛電視...大愛電視 ・ 15 小時前
超反差！這3星座男「婚前超會撩」，婚後忠心得像終身保固
感情裡最令人意外的反轉，莫過於婚前浪漫到發光的男生，婚後居然比誰都踏實。這幾個星座男婚前是公認的「撩妹高手」，情話、驚喜樣樣拿手，讓人忍不住懷疑「他是不是只愛玩曖昧」。但事實上，他們一踏入婚姻就切換成「終身事業模式」，把家庭當成要守一輩子的責任，反差萌得讓人驚呆。姊妹淘 ・ 1 小時前
現身歐洲議會！蕭美琴IPAC峰會演說全球矚目 賴清德震撼發聲了
即時中心／顏一軒報導副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，備受全球矚目。對此，總統賴清德今（8）日也在X平台發文向IPAC致謝，並強調台灣未來會繼續與理念相近的朋友，共同捍衛民主。民視 ・ 20 小時前
蕭美琴歐洲議會發表演說 綠委讚國際對台支持新高度
副總統蕭美琴7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）假歐洲議會舉辦的年度大會，並發表演說。IPAC共同主席、民進黨立委范雲表示，這歷史性一刻代表國際對臺的支持已來到新的高度。中時新聞網 ・ 1 天前
還原蕭美琴歐洲議會演說現場 范雲：保密背後的兩大原因
[Newtalk新聞] 民進黨立法委員范雲今（8）日分享副總統蕭美琴在歐洲議會演說的現場情況。她說，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭美琴離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。 首先，蕭美琴能進入歐洲議會演說，本身象徵意義重大。范雲指出，依她自身經驗，台灣代表過往赴聯合國平行論壇時，常因中國阻撓只能在旁側大樓參加；台灣護照連進場參觀都不被允許。若中國事前知情，歐洲議會亦可能面臨抗議或阻撓。 其次，安全威脅不容忽視。范雲回顧，去年蕭美琴尚未上任副總統一職，訪問捷克等國期間，中國駐捷克大使館就曾策劃車禍企圖跨境鎮壓，之後由捷克國安單位證實。此事顯示，外交突破同時伴隨真實的安全風險。 范雲表示，蕭美琴的演講魅力非凡，現場反應熱烈。超過50國國會議員全程起立鼓掌，約2/3議員親自前來致意並拍照留念，氣氛如同搖滾明星演出，充分展現對蕭美琴及台灣的肯定。 現場國會議員形容蕭美琴的演說「溫柔而堅定」，態度不卑不亢，訴求不僅關乎台灣，也強調全球共同價值，包括：經濟穩定、民主與全球安全。范雲最後強調，這次外交新頭殼 ・ 14 小時前
范雲獨家還原蕭美琴歐洲議會演說現場！曝保密背後的「2大原因」
立委范雲今（8）日受訪，獨家分享副總統蕭美琴在歐洲議會演說的現場情況。范雲表示，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭副總統離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
蕭美琴歐洲議會演說現場 范雲：保密背後有兩大原因
「2025對華政策跨國議會聯盟（IPAC）高峰會」昨天（7日）在比利時布魯塞爾登場，副總統蕭美琴並在會中發表演說，成就罕見外交突破。對於蕭美琴此行保密到家，同行的民進黨立委范雲表示，蕭美琴的演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。鏡報 ・ 14 小時前
陪同蕭美琴完成訪歐歷史性任務 林佳龍社群發圖文致謝總統與外交團隊
外交部長林佳龍陪同副總統蕭美琴訪問歐洲，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，IPAC於台北時間昨天（11/07）在社群平台X貼出蕭美琴在歐洲議會演講的照片，達成重大外交突破，也引發高度關注，外交部長林佳龍今（11/08）晚也在社群平台發出與蕭美琴與駐歐盟代表謝志偉合照與文字，感謝賴清德總統與外交團隊。太報 ・ 13 小時前
王子越界粿粿賠償金卡關！范姜為何「拒絕分期」？網友、律師揭原因
王子越界粿粿賠償金卡關！范姜為何「拒絕分期」？網友、律師揭原因造咖 ・ 1 天前
訪歐返國 蕭美琴：台灣會繼續展現志氣
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴昨日驚喜現身歐洲議會，以台灣副總統身分在「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表演說，達成罕見的外交突破，蕭美琴今（9）日上午7時許返抵國門並發表演說，強調台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
一生監督一人？！被問和陳以信初選 謝龍介扯：我就是準備跟賴清德對決
除了國民黨立委謝龍介之外，國民黨前立委陳以信也表態要爭取國民黨提名，參選2026台南市長，近日更接連拋出政見，包括要在安平打造首座台南摩天輪。不過，對於黨內初選的期程，謝龍介今（7）日表示，自己沒有被徵詢過，會尊重所有機制，他現在就是按照步調，準備跟總統賴清德對決。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
駁「婆婆過世仍慶生」 曾馨瑩發聲：心情很沉重
台北市 / 綜合報導 鴻海創辦人郭台銘母親郭初永貞6日病逝，郭董愛妻曾馨瑩卻遭爆料，7日與好友們慶生，還開心和賈永婕、關穎合照，對此，她今天凌晨發文澄清。曾馨瑩表示，這幾天心情很沉重，因為她最敬愛的婆婆離世了，她澄清，外界指稱的這場聚會是在4日，她事 先 並不知道朋友會替她慶生，她「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生」。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
第68屆葛萊美獎入圍名單公開！肯卓克拉瑪收9項提名大贏家 與女神卡卡爭大獎
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導第68屆葛萊美入圍名單於台灣時間今（8）日凌晨揭曉，由饒舌天王肯卓克拉瑪（KendrickLamar）獲9項提名成入圍大贏家，而流行...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
8年愛心不輟 李能緣捐家鄉金門「全無線尿路動力檢查儀」
金門旅台鄉親李能緣捐贈價值逾100萬元的「全無線尿路動力檢查儀」給衛生福利部金門醫院，助患者早日發現尿路障礙，以行動改善家鄉醫療照護品質。金門醫院院長徐德福幽默肯定李能緣的愛心，說她是「故鄉裡最漂亮的風景」。「我又回來了」，已連續第8年返金捐贈醫療設備的李能緣，在日前捐贈儀式上說，每次回來第一句話一自由時報 ・ 22 小時前
獨家！心仍在花蓮 季連成Call光復鄉長「講這些事」！
論壇中心／綜合報導，第26號颱風「鳳凰」在8日凌晨增強為中度颱風，中央氣象署分析路徑，可能會從台灣登陸，並且提醒要注意「是否和東北季風交互作用」，對花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐又是一大威脅。行政院政務委員季連成表示，自己「早在一星期前」就注意這個熱帶低氣壓問題，在成形後、7日上午就跟光復鄉長林清水通過電話，示警堰塞湖最嚴峻狀況恐「提升到1500萬噸水量」，要及早做撤離規劃。季連成政委接受《台灣向前行》節目專訪時指出，打給光復鄉長林清水，主要是提醒他一下，因為馬太鞍溪堰塞湖危機沒有解除，現在仍有150萬噸的水，假定下大雨的話，雨勢將山壁的岩盤、土石沖刷崩落下來時，可能會形成一個新的堰塞湖，估算最嚴峻的狀況「可能會把150萬噸的水提升到1500萬噸」，如果溢流的話，會產生「每秒約4500公尺的水量」，衝擊力道非常大，所以今天才特別提醒鄉長，要開始做撤離規劃了。季連成進一步指出，堰塞湖的情境是非常緊急的，從溢流開始到撤離「大概只有一個半小時的時間」，如果在事先沒有做萬全的準備，臨時要在一個半小時內撤離保全戶相當困難，所以現在就開始要準備，早上提醒鄉長後，他也召集了各村里長來做準備工作。季連成也強調，針對堰塞湖，已經做了很多疏濬，目前已經疏濬了174立方的土石，也挖了寬度70公尺、深度5公尺的水槽，希望溢流下來的水能經過水槽流出去，不要碰到堤防，但是以防萬一，在做保全戶區域的時候，還是希望危險地區的鄉長、村長要履行撤離的行動。原文出處：向前行(影)／獨家！季連成心仍在花蓮 親揭Call光復鄉長「講這些事」！ 更多民視新聞報導盧市府「違規提供廚餘」恐涉弊端？簡舒培：到底怎麼管的？環保基金淪盧市府小金庫？周永鴻揭「7位數」畢業旅行...週刊爆黃國昌質詢涉對價收賄？律師揪「國蔥老師回應玄機」民視影音 ・ 21 小時前