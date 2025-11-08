台灣首以正式會員國參與！蕭美琴突現身歐議會發表演說 重申台海和平

副總統蕭美琴昨晚突然現身歐洲議會，應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」年度大會並發表演說。這是台灣首次以正式會員國身分參與，也是台灣現任副總統首度在外國國會發表演講。蕭美琴在致詞中提到中國對台灣的威脅，並表達希望與IPAC攜手合作，共同維護台海和平。

蕭美琴演講創首例 喊「對台灣人民都有著深遠的意義」

突然現身歐洲議會發表專題演說，副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，低調搭機飛抵比利時首都布魯塞爾，一開頭她先感謝美以關係委員會

（AIPAC）給予自己這個榮幸，能夠在歐洲議會發表演說，強調這對台灣人民都有著深遠的意義。

廣告 廣告

本次蕭副總統行程全程保密到家，會議上她再度喊話民主價值的重要性，表示在這個充滿分裂、動盪與威權主義抬頭的時代，這場聚會象徵著一個極其重要的事實，那就是即便民主國家彼此相隔遙遠，也絕非孤單。除此之外，蕭美琴也重申台海和平對於全球穩定至關重要，希望國際社會對任何以武力片面改變現狀的行為，應予以最強烈的反對。

蕭美琴演講引中方抗議 放話與歐洲各國嚴正交涉

最後蕭美琴也強調，台灣不僅是「相關的」，它是全球關於和平、繁榮與民主未來對話中「不可或缺」的一員。演講結束之後，不少與會議員紛紛起立鼓掌，更上前與蕭副總統合影，而這也是台灣首次以正式會員國身分參與活動。

蕭美琴與歐洲議會成員合影。圖／美聯社

不過這次演講卻引發中方抗議，強調接下來會與歐洲各國提出嚴正交涉，不過面對中國的不滿，我國作為民主國家夥伴，未來外交大方向，依舊是持續與理念相近國家合作，攜手捍衛民主價值。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

赴歐演講後返台 蕭美琴：台灣是「動盪世界中值得信賴的夥伴」

接棒蕭美琴外交突破 蔡英文啟程赴德出席「柏林自由會議」

總統關心孩童「臉黑黑」挨批！卓揆嘆：被無謂擴大