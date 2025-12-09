台灣首位前總長赴華盛頓發表新書 李喜明《台灣的勝算》英文版談國防特別預算

軍方近年戰略轉型為不對稱作戰，儘管過去一度抗拒，但俄烏戰爭後驗證不對稱確實可戰，美方也不斷要求台灣進行戰略轉型，而影響台灣戰略重大轉變的前參謀總長李喜明，在2022年出版的《臺灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全臺灣人都應了解的整體防衛構想》一書，震撼全台，如今，這本書將在美國舉行英文版的新書發表會，分別在波士頓麻省理工學院、紐約外交關係協會（CFR）、華盛頓的IIPS （原project 2049）舉行，李喜明更成為台灣首位在美國開新書發表會的參謀總長。

《臺灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全臺灣人都應了解的整體防衛構想》出版時，當時正好適逢俄烏戰爭初期，這本書的橫空出世，震撼了全台灣，甚至連總統府也在鑽研。隨著戰略逐漸清晰，儘管現在仍有一派不認同李喜明觀點，但近期美國智庫IIPS獨立出版《臺灣的勝算》改編英文精華版《Defending Our Island Home: An Asymmetric Approach to Taiwan’s Defense》（保衛我們的島嶼家園：台灣防禦的不對稱策略），繼續影響著美國跟台灣。

李喜明在英文版新書中指出，儘管在他離職後的幾年裡，國防能力建設和不對稱防禦方針的優先化未能奏效，但很高興如今台灣的國防規劃，更加注重不對稱和創新，這在很大程度上要歸功於美國政府的政策和直接行動。「不對稱作戰才是保衛台灣的最佳途徑方面。」李喜明指出，國防預算最終貢獻是阻止戰爭爆發，憑藉著清晰的願景、合理的戰略和強大的夥伴關係，台灣仍然有機會在有限的時間和資源下規劃自己的國防路線。

李喜明在書中後記中強調，國軍可能正處於一個危險的過渡階段，正因如此，美國必須以有利於美國和台灣利益的方式塑造安全環境，透過投資於其干預東亞衝突的能力，讓台灣有信心能夠安全地進行軍事轉型，和進一步增強威懾力。李喜明過去還在軍中擔任參謀總長時，提出「國家整體防衛構想（Overall DefenseConcept，簡稱ODC）」，公開反對投資「打得到中國內陸」昂貴武器，主張應發展不對稱作戰，優先投資在具有高存活能力的小型、大量、分散、機動、精准、致命的低成本武器上，但卻引發軍中內部反彈。

不過總統賴清德先前提出1.25兆國防特別預算，將籌獲精準火炮、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道及反裝甲飛彈、無人載具及其反制系統、強化作戰持續量能相關裝備、AI輔助C4ISR系統、台美共同研發採購裝備系統等7項。從項目上來看，有些項目確實是李喜明過去所提出的，顯見李過去的戰略現在是被接受的。

今年9月，IIPS 獨立出版《臺灣的勝算》改編英文精華版《Defending Our Island Home: An Asymmetric Approach to Taiwan’s Defense》，持續影響著美國跟台灣，而近期李喜明也將在波士頓麻省理工學院、紐約外交關係協會（CFR）、華盛頓的IIPS舉辦英文新書發表會，這也成讓李喜明為台灣史上首位在美國舉行新書發表會的參謀總長，由於華盛頓就是白宮所在地，在這邊開新書發表會的意義更爲重大。在台美交流升溫下，李喜明帶來的改變還在持續。



