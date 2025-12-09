台灣首位前總長赴華盛頓發表新書 李喜明《台灣的勝算》英文版談國防特別預算
軍方近年戰略轉型為不對稱作戰，儘管過去一度抗拒，但俄烏戰爭後驗證不對稱確實可戰，美方也不斷要求台灣進行戰略轉型，而影響台灣戰略重大轉變的前參謀總長李喜明，在2022年出版的《臺灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全臺灣人都應了解的整體防衛構想》一書，震撼全台，如今，這本書將在美國舉行英文版的新書發表會，分別在波士頓麻省理工學院、紐約外交關係協會（CFR）、華盛頓的IIPS （原project 2049）舉行，李喜明更成為台灣首位在美國開新書發表會的參謀總長。
《臺灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全臺灣人都應了解的整體防衛構想》出版時，當時正好適逢俄烏戰爭初期，這本書的橫空出世，震撼了全台灣，甚至連總統府也在鑽研。隨著戰略逐漸清晰，儘管現在仍有一派不認同李喜明觀點，但近期美國智庫IIPS獨立出版《臺灣的勝算》改編英文精華版《Defending Our Island Home: An Asymmetric Approach to Taiwan’s Defense》（保衛我們的島嶼家園：台灣防禦的不對稱策略），繼續影響著美國跟台灣。
李喜明在英文版新書中指出，儘管在他離職後的幾年裡，國防能力建設和不對稱防禦方針的優先化未能奏效，但很高興如今台灣的國防規劃，更加注重不對稱和創新，這在很大程度上要歸功於美國政府的政策和直接行動。「不對稱作戰才是保衛台灣的最佳途徑方面。」李喜明指出，國防預算最終貢獻是阻止戰爭爆發，憑藉著清晰的願景、合理的戰略和強大的夥伴關係，台灣仍然有機會在有限的時間和資源下規劃自己的國防路線。
李喜明在書中後記中強調，國軍可能正處於一個危險的過渡階段，正因如此，美國必須以有利於美國和台灣利益的方式塑造安全環境，透過投資於其干預東亞衝突的能力，讓台灣有信心能夠安全地進行軍事轉型，和進一步增強威懾力。李喜明過去還在軍中擔任參謀總長時，提出「國家整體防衛構想（Overall DefenseConcept，簡稱ODC）」，公開反對投資「打得到中國內陸」昂貴武器，主張應發展不對稱作戰，優先投資在具有高存活能力的小型、大量、分散、機動、精准、致命的低成本武器上，但卻引發軍中內部反彈。
不過總統賴清德先前提出1.25兆國防特別預算，將籌獲精準火炮、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道及反裝甲飛彈、無人載具及其反制系統、強化作戰持續量能相關裝備、AI輔助C4ISR系統、台美共同研發採購裝備系統等7項。從項目上來看，有些項目確實是李喜明過去所提出的，顯見李過去的戰略現在是被接受的。
今年9月，IIPS 獨立出版《臺灣的勝算》改編英文精華版《Defending Our Island Home: An Asymmetric Approach to Taiwan’s Defense》，持續影響著美國跟台灣，而近期李喜明也將在波士頓麻省理工學院、紐約外交關係協會（CFR）、華盛頓的IIPS舉辦英文新書發表會，這也成讓李喜明為台灣史上首位在美國舉行新書發表會的參謀總長，由於華盛頓就是白宮所在地，在這邊開新書發表會的意義更爲重大。在台美交流升溫下，李喜明帶來的改變還在持續。
獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線
護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？
《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
中職／中信兄弟戰力外林書逸找到新東家 富邦悍將確定網羅入隊
中信兄弟外野手林書逸，近年來因為受傷再加上表現不佳，大多都在二軍打拚，今年曾因為守備失誤後的態度引發球迷不滿，季末中信兄弟沒有將他放在60人保護名單，富邦悍將8日宣布確定網羅林書逸入隊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
小紅書不來台申請？他舉例淘寶：又不是白痴
[NOWnews今日新聞]內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》，對「小紅書」App發布網際網路停止解析或限制接取命令。不過因小紅書在台灣擁有3百萬用戶，政府禁令引發民眾疑慮。財經網紅葉育碩說，封鎖小紅書對...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 12
小紅書遭禁止一年！中國網紅表態「支持」 險遭詐騙經歷曝：遲早出事
不過近期因嚴重的資安疑慮和詐騙亂象，內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。對此引發熱烈討論，網紅廣告小妹就發文，針對「台灣是否應禁止小紅書」議題發表看法，她自曝多年是重度使用者，起初對於「要禁用」感到不解，但深入了解原因後表示能理解政府的顧慮，並指出平台缺乏在台負責單位，使得刑事調查無法有效配合，形成重大漏洞。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
《國際產業》輝達H200登陸 傳25%分潤金由台灣買單！
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 54 分鐘前 ・ 21
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 27
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 51
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 9
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 3 天前 ・ 18
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 209
桃園南門市場「文化街早餐一條街」制霸攻略！從麵糊蛋餅到浮誇廣東腸粉，八大排隊名店一次收錄
桃園區南門市場文化街，漸漸已經形成早餐一條街，從早年許多生意的攤商，都會在每日開工前先來填飽肚子，也有許多人在採買前往吃早餐，逐漸聚集許多中式與異國美食，不少都是在地人喜愛的排隊店家，整條路上滿是熱鬧滾滾人潮，跟著市場早上營業時間而已，所以漸漸被稱為『南門市場早餐一條街』，這篇也特別收錄了位於文化街的早餐店，讓大家可以從頭吃到尾。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前 ・ 發起對話
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 84
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 193
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 1 小時前 ・ 9
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 238
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 22 小時前 ・ 6
舒華「一張背影照」又衝上熱搜！AAA主持髮型藏巧思 美到被叫「真人版公主」！
她以主持人身分登場，那件冰藍色禮服一亮相就把整個會場美到靜音，澎裙弧度像雲層堆起來的公主輪廓，肩頸線乾淨得像自帶柔光濾鏡，無論是場上讀cue卡還是側拍，都像真人迪士尼場面。不過讓她「隔天再衝熱搜」的真正主角其實是髮型！遠看像綁了一顆棕色大蝴蝶結，結果她的髮型...styletc ・ 19 小時前 ・ 4
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
青森7.5強震！日本氣象廳示警「最壞情況」：不排除311級別強震再現
日本青森縣於8日當地時間深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），最大震度6強，並發布了海嘯警報，目前已經解除。日本氣象廳於9日凌晨召開記者會，提醒未來一週可能會有規模8強震發生的機率，呼籲民眾提高警覺，並依政府及地方自治體指示做好防災準備。至於最壞情況，不排除311級別強震再現。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 17