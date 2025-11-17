台灣首位榮登時代廣場NLP訓練師 徐承庚：改變學生，間接改變世界

【記者張嘉誠／綜合報導】

榮獲亞洲十大名師金像獎，國際NLP訓練師徐承庚老師（Hsu Cheng-Keng），近期榮登紐約州發行的Style Cruze美國雜誌封面，同時登上紐約時代廣場，徐承庚老師是台灣首位登上紐約時代廣場的國際NLP訓練師，曾經被學生說酷似藝人修杰楷，整體外型酷似韓星，整組拍攝風格也極具韓流即視感。

這次由還有什麼比這更好工作團隊lmtressive fortune CO., Ltd.安排，並由新加坡籍國際攝影師Alex Lim林子偉企劃拍攝，過去他參與不少國際精品拍攝，這次在台灣可以操刀台灣亞洲十大名師徐承庚老師的作品上時代廣場，他希望透過攝影把每個華人企業家最時尚的一面完美展現。在時裝方面，這次更有「總統裁縫師」之稱，在亞洲洋服聯盟大賽中獲得銅牌獲賴清德總統召見，以西服為名的西服品牌創辦人王文杉，特別為徐承庚老師設計的訂製西服搭配拍攝，讓徐承庚老師穿上修身剪裁的西裝變身國際名模感。

圖▲這次由還有什麼比這更好工作團隊lmtressive fortune CO., Ltd.安排，並由新加坡籍國際攝影師Alex Lim林子偉企劃拍攝，這次在台灣可以操刀台灣亞洲大師徐承庚老師的作品上時代廣場。(圖/徐承庚提供)

這次參與紐約時代廣場拍攝的徐承庚老師，是華人首位登上紐約時代廣場的國際NLP訓練師，談到徐承庚老師過去，常以「大器晚成」來自嘲，是徐承庚老師成長過程的寫照，曾在國中升學班的成績倒車尾，被同學譏笑敗類，在私立專科渾渾噩噩度過了5年，念二技的那年暑假，父親帶他到工地上班兩個月，在炎炎夏日下，第一次體驗到勞力的汗水和辛苦，於是開始重拾書本、奮發向上，後來研究所第一名畢業，碩士論文更登上國際期刊SCI。

徐承承老師表示，研究所的指導教授曾建議徐承庚待在學術界唸博士班，不要出社會，因為當時的個性孤僻內向，出社會可能會被欺負！但徐承庚硬是選擇了出社會挑戰保險業務的工作，試圖改變自己不善言詞和孤僻的個性。在業務8年年薪百萬之際，選擇離開投入了講師的工作。一做就做了8年，過程中從被聘用、找人合夥失敗，到自己獨自一人開課，如今有越來越多的學生業績翻倍，也顯示出徐承庚課程含金量的口碑和價值。

圖▲徐承庚老師是台灣首位登上紐約時代廣場的國際NLP訓練師，曾經被學生說酷似藝人修杰楷，整體外型酷似韓星，整組拍攝風格也極具韓流即視感。(圖/徐承庚提供)

徐承庚指出，自己取得了國際NLP訓練師和美國NGH催眠講師的證照，授課卻堅持以科學依據來教學，背後的故事竟是因為他的妹妹曾參與過不當身心靈工作坊，導致幻聽多年。讓他覺得要學就要有科學根據，才不會讓學生誤人子弟，「學得會、用得出來、業績改變看得見。」是徐承庚老師的座右銘，如今得以培育出多位業務年薪破千萬、超過百位學生年薪破百萬的見證。

現在徐承庚老師有開設NLP保險會員班、NLP執行師證照班、NGH催眠師證照班,幫助許多學生知道自己在用什麼技巧，讓自己變得更好、讓收入變得更好。也讓自己的孩子看見父親成就別人的這一面樹立起典範。如今他遵循著偶像蘋果已故創辦人賈伯斯改變世界的理念，去改變學生，學生有能力了，也間接地改變這個世界。徐承庚老師更感謝，這次可以登上紐約時代廣場，是一個新的開始，也是國際見證，之後期許未來能去影響改變更多人，改變世界，也讓世界更好。