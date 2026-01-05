台灣首位！中國醫大新竹附醫院長陳自諒 榮獲亞洲腹腔鏡終身成就獎

中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒（右二），近日榮獲亞洲腹腔鏡與內視鏡外科醫學會頒發終身成就獎，新竹縣長楊文科（左二）5日特別頒發「達文稱尊，名震杏林」的獎牌，肯定陳自諒在達文西手術的醫療成就。（中國醫大提供／陳育賢新竹傳真）

身兼中華民國大腸直腸外科醫學會理事長的中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒，近日榮獲亞洲腹腔鏡與內視鏡外科醫學會頒發終身成就獎，是台灣唯一也是首位的醫師。縣長楊文科5日特別頒發「達文稱尊，名震杏林」的獎牌，肯定陳自諒在達文西手術的醫療成就。

陳自諒表示，榮獲終身成就獎代表責任更大，他期許把台灣帶到國際上，明年2027亞洲腹腔鏡與內視鏡外科醫學會將在台灣舉行，預計有3000人參加。

他說，25年前，他以年輕的學員身分參加世界內視鏡外科大會（WCES），滿懷學習的熱情與敬仰。如今，25年後，他以受邀講者與節目委員的身分重返這個舞台，並榮獲終身成就獎，內心無比感恩與謙卑。

陳自諒感謝來自香港的教授李家驊（Professor Michael K.W. Li），帶領他，教會他不只是手術技巧，更教會他如何與世界連結、以謙和與熱情待人。陳自諒同時感謝中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海，長期以來的信任與支持，讓他能自由發揮、勇於創新，他將榮耀歸於整個中國醫藥大學體系與所有同仁，尤其特別感謝太太與家人的愛與包容，是他一路走來最大的力量。

陳自諒指出，亞洲腹腔鏡與內視鏡外科醫學會成立1994年，會員大約400多人，他是在2002年加入會員，致力於公共事務，到菲律賓、越南、印尼等國家協助手術，也培訓約50位國外醫師到中醫大新竹附醫觀摩學習，積極培養年輕醫師，推動醫術傳承。

