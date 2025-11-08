台灣首位！黃捷獲頒「年度政治人物獎」 感性喊：我來自美麗國家

即時中心／黃于庭報導

民進黨立委黃捷昨（7）日代表台灣，前往德國參加One Young World世界青年領袖峰會，榮獲「年度政治人物獎」（Politician of the Year Award），成為台灣首位獲此殊榮的政治人物。她表示，雖然台灣外交環境並不容易，但她仍要驕傲地向世界分享，台灣這個美麗而堅韌的國家。

黃捷於社群發布領獎影片，表示非常榮幸以台灣首位得獎者身分，接受世界青年領袖峰會頒發的「年度政治人物獎」；此外更用全英文發表得獎感言，她感性說道，台灣外交環境並不容易，但她珍惜每一次站上國際舞台的機會，驕傲地向世界分享，「我來自一個美麗而堅韌的國家，名為台灣」。

黃捷提到，作為年輕世代政治代表，長期關注少數族群權益，勢必面對外界質疑與挑戰，但她以行動與政績回應，並逐步獲得國際肯定。她也認為，青年參政之路充滿折衝與考驗，需要強大抗壓性、耐心與信念。

不過，黃捷強調，正因台灣堅守人權、民主與自由價值，才能讓世界能看見台灣，也讓屬於我們的價值在國際間發光。最後，她把這座獎項獻給所有熱愛多元與自由的台灣公民，以及所熱愛的家鄉高雄。





