台灣首位IFBB PRO女藝人！林芯儀健美奪冠再登亞錦賽開唱

林芯儀以IFBB PRO職業選手之姿站上「IFBB PRO／NPC WORLDWIDE 亞洲健美錦標賽」舞台獻唱。旺多福多媒體工作室提供

「億萬歌姬」林芯儀成功跨界健美界，正式以IFBB PRO職業選手之姿，在 2025年「IFBB PRO／NPC WORLDWIDE 亞洲健美錦標賽」首度站上舞台獻唱，成為本屆最受矚目的驚喜亮點。她以壓軸嘉賓身份現身，完美融合歌手魅力與專業健美體態，被外界盛讚「刷新華語娛樂跨界尺度」。

林芯儀今年7月在 IFBB PRO《Women's Fit Model》勇奪冠軍、取得夢寐以求的Pro Card，成為台灣演藝圈首位晉升IFBB PRO的女藝人。因其在國際健美舞台的亮眼成績，此次再受韓國Monsterzym、IFBB PRO League Taiwan與健身工廠 Fitness Factory 聯手邀請，以歌手身分登上亞錦賽舞台。此賽事匯聚全球逾 30 國、超過 120 名頂尖選手，被視為亞洲健美界最高規格殿堂。她感動表示：「能在這樣的舞台演出，真的太榮幸、太不可思議了。」

化身白色歌姬女神致意國際舞台

當晚林芯儀一襲林卉祺打造的純白禮服登場，展現健美選手標誌性的肩線與臀線，搭配高盤髮與亮眼飾品，氣勢十足。她以「億萬歌姬 × IFBB PRO」雙重身分向觀眾以中、英、韓三語問候，展現高度舞台專業。她坦言為此次表演緊張不已，甚至一度緊張到差點忘詞，「比一般演出還緊張十倍」！

她當晚演唱〈道聽塗說〉、〈享受風〉等多首人氣作品，以溫暖嗓音與強勁爆發力向健美精神致敬。專業訓練帶來的「肌肉控制」與「舞台穩定度」讓全場氣氛高漲，尖叫聲不斷。林芯儀回顧從4月備賽到12月站上嘉賓舞台的跨界旅程，表示：「健身讓我體能更強、控場更穩，也讓我知道只要一步一步做，就能看到自己的無限可能。」

後台變國際友誼派對 健美女神齊聚力挺

賽事後台也上演一幕幕暖心互動。來自韓國、泰國等地的選手好友紛紛帶來當地零食、美妝品及Crybaby公仔送給林芯儀，象徵她備賽時「痛哭」的可愛形象，更有人貼心準備珍珠奶茶，她笑說：「大家太可愛了，怎麼比地主還用心！」

本屆最令人振奮的消息之一，是林芯儀心中的健美偶像Seojin Cheong成功拿下《Women's Fit Model》職業卡，她激動直呼期待未來能同台較量。與韓國職棒傳奇啦啦隊、女子比基尼選手裵垂鉉的深厚姐妹情也成為全場亮點。兩人在賽後前往咖啡廳休息，裵垂鉉準備買單時，林芯儀撒嬌說：「歐膩妳太漂亮了，所以免單！」逗得兩人笑聲不斷。



