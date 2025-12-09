台灣首例本土球黴菌症！北部男無旅遊史仍中標 疾管署曝可能感染源

疾管署今（9）日宣布國內首例球黴菌本土個案！個案是北部一名年約50多歲的男性，沒有潛在病史，也沒有國外旅遊史，於8月初出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等症狀，遲至近日才就醫，經疾管署實驗室檢驗確認為球黴菌（Coccidioides）。球黴菌非法定傳染病，也不會人傳人，且多數感染者沒症狀，90%不用治療就會痊癒。但少數人如免疫功能低下者、具糖尿病等慢性病史及孕婦一旦感染，還是有可能出現肺部或其他部位嚴重感染。

疾管署防疫醫師李宗翰表示，球黴菌為美國西南部、墨西哥、中南美洲之山谷及沙漠地區的流行病，存在於流行地區鹼性、沙質土壤中，主要透過吸入含球黴菌孢子之塵土而感染。台灣並非流行區，過去只曾發現20例境外移入病例。

李宗翰說，首例本土個案是一名貨櫃作業相關從業人員，平日負責貨櫃內部的修補及清潔，推測貨櫃在國外球黴菌流行地區裝載過程中，受污染的塵土可能被帶入貨櫃內或附著於貨櫃本身，人員在作業過程中，因塵土擾動球黴菌孢子而不慎吸入導致感染。

球黴菌感染者多數無症狀 整體致死率低於1%

值得一提的是，球黴菌感染者多數沒有症狀，只有約4成於潛伏期1至4周後出現發燒、疲倦、咳嗽、呼吸喘、頭痛、肌肉或關節痠痛、夜間盜汗、皮疹等症狀。另少部分人如免疫功能低下者、具糖尿病等慢性病患者、孕婦等高危險群，可能出現肺部或其他部位的嚴重感染。惟整體致死率仍低於1%。

李宗翰強調，此次個案只有在門診治療，不曾住院，但仍必須持續服用3個月的抗生素，才能完全痊癒。

疾管署提醒，台灣雖非球黴菌之流行地區，但相關職業人員如貨櫃相關從業人員、港埠工作人員，仍應留意感染風險，建議工作時佩戴口罩，公司也應定期安排員工健康檢查，以利及早發現異常。

