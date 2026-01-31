台灣首例漢他病毒死亡案例！醫揭恐怖症狀：大掃除小心

生活中心／張予柔報導



今（2026）年台灣首例漢他病毒死亡個案引發社會關注，台北市大安區一名70多歲老翁，於染病後僅8天便因多重器官衰竭及肺炎不治身亡，疾管署已確認為漢他病毒感染。醫師及衛教專家提醒，漢他病毒為人畜共通疾病，過年大掃除時若接觸到老鼠糞便或分泌物，可能有感染風險，民眾務必提高警覺，做好防護措施。





灣首例漢他病毒死亡案例…致死率曝光！醫揭恐怖症狀「非常難搞」：大掃除小心

70歲老翁染漢他病毒病逝，家中及周邊捕獲的老鼠中有2隻驗出病毒抗體。（示意圖／民視新聞網資料照）

廣告 廣告





老翁漢他病毒病逝 2老鼠驗出陽性抗體

根據疾管署調查，該名老翁近期無國外旅遊史，但住家及周遭環境常有老鼠活動。個案於1月上旬出現呼吸急促、發燒及腸胃道症狀、畏寒及發燒，就醫因症狀嚴重入住加護病房，但症狀未改善，最終因敗血症併多重器官衰竭於1月13日過世。地方衛生單位隨後進行追蹤檢驗，家中及周邊捕獲的4隻老鼠中，有2隻驗出漢他病毒抗體呈陽性。

灣首例漢他病毒死亡案例…致死率曝光！醫揭恐怖症狀「非常難搞」：大掃除小心

心臟血管外科醫師吳欣岱拍攝衛教影片提醒，接觸老鼠糞便或分泌物都有感染風險，不同病毒亞型死亡率約在1%至15%。（示意圖，非當事人／民視新聞網資料照）

醫師警示：漢他病毒「難搞又致命」 死亡率可達15%

針對此病例，心臟血管外科醫師、台灣基進台北市黨部主任委員吳欣岱特別拍攝衛教影片指出，漢他病毒是一種「非常難搞的疾病」，感染途徑多為接觸老鼠糞便、尿液、分泌物，甚至被老鼠咬傷。感染漢他病毒後，會影響多個器官，可能引發急性出血熱、急性腎衰竭或肺部症候群，造成肺水腫與呼吸困難。她表示，不同病毒亞型死亡率約在1%至15%，提醒民眾應特別注意防護。

灣首例漢他病毒死亡案例…致死率曝光！醫揭恐怖症狀「非常難搞」：大掃除小心

醫師提醒，家中或巷弄有老鼠糞便時，掃除時要做好防護，避免病毒隨塵土飛入呼吸道。（示意圖，非當事人／民視新聞網資料照）

過年大掃除也要小心！防漢他病毒務必戴口罩手套

隨著農曆新年將至，不少家庭進行大掃除。吳欣岱也提醒，如果家中或周邊巷弄、雜物間發現老鼠糞便，打掃時務必戴上口罩與手套，避免病毒隨塵土飛揚的時候進入呼吸道。她強調，做好個人防護，並呼籲民眾要多注意健康狀況，安心度過好年。



原文出處：台灣首例漢他病毒死亡案例…致死率曝光！醫揭恐怖症狀「非常難搞」：大掃除小心

更多民視新聞報導

日本必買不是藥妝！內行人大推「這款戰利品」：半價能入手

現世報？台中割頸男國道遭撞…肇事者竟是「受害者友人」

頂大生遭丟包台64「倒地險遭輾」畫面曝！網批1類人：是共犯

