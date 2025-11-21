台灣首例！花蓮男操作無人機飛進監獄空投違禁品 落網遭重罰

台灣發生首例無人機空投違禁品到矯正機關，花蓮監獄員工日前巡邏時，看到無人機飛進監所上空，投下兩顆排球，經查發現排球內藏有寶特瓶裝威士忌與檳榔。警方循線查獲羅姓男子到案，羅男坦承受陳姓受刑人所託空投違禁品，警方依違反民航法規移請裁罰，依法可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰。

花蓮監獄人員9月14日晚間巡邏時，看到有無人機從上方經過且投擲2顆物品，立即通報戒護科封鎖籃球場，於現場找到2顆排球，球內藏著違禁品威士忌跟檳榔。（圖／花蓮縣警局提供）

花蓮監獄今天說明，9月14日晚間人員巡邏時，看到有無人機從上方經過，投擲兩顆物品，立即通報戒護科，當場封鎖籃球場，在現場找到兩顆排球。

獄方表示，兩顆排球有縫合痕跡，打開查看發現裡面有四瓶寶特瓶裝的威士忌和六包檳榔，是台灣首例以無人機空投違禁品到矯正機關。

獄方表示，因隔天是受刑人每月一次的運動日，研判受刑人利用運動日機會「取貨」，於是調包放有違禁品的排球，改放「誘餌球」，果然等到陳姓受刑人去拿排球，立即通報花蓮刑大偵辦。

花蓮刑大偵三隊獲報成立專案小組，調閱監獄附近監視器，掌握14日晚間有車子闖入周圍管制步道，循線逮捕29歲羅姓嫌犯，起獲無人機等證物。

羅嫌坦承，這台無人機是他花費新台幣6萬元組裝，受到陳姓受刑人所託，用無人機空投違禁品至監獄。

警方表示，羅男駕車闖入監所周邊管制步道，依刑法侵入住居罪嫌送辦，且監獄周圍是民航局公告禁航區，已移請民航局及花蓮縣府裁罰，依民航法可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰。