台灣首例！大園工廠工人炸死案 廢液槽「自然生成」撒旦之母

大園一處廢液桶槽處理工廠，爆炸物確認為「撒旦之母」 。（消防局提供）

桃園市大園區一處廢液桶槽處理公司，今年9月發生一起離奇的工安意外，一名工人在清理桶槽結晶時，內容物突然爆炸，導致工人重摔落地，送醫後不治。經過長時間的鑑定結果出爐，證實爆炸物是極不穩定的「過氧化三丙酮（TATP）」，此物質俗稱「撒旦之母」或「窮人炸藥」，其特別之處在於，這批TATP並非人工合成，而是由異丙酮溶液在長時間存放下自然形成，為台灣首例。

這起工安意外發生在9月10日上午，當時該名64歲宋姓員工正在清理桶槽內的結晶物，隨後桶槽發生爆炸，工人被強大衝擊波炸飛，頭部破裂、身體多處外傷，當場呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，送醫急救後仍宣告不治。案發後，警消採樣桶槽殘存的廢液進行檢驗，經刑事鑑識中心確認，爆炸物即為具有高度危險性的TATP。

警方說明鑑識結果，強調這次驗出的TATP並非人工合成的爆裂物，是由桶槽內殘存的異丙酮溶液在自然狀況下長時間存放後，化學反應形成的成分。警方指出，雖然國外期刊有過類似的案例，但這是國內首次發現異丙酮經長期存放後自然形成TATP的職災案例，TATP感度極高，輕微的摩擦、碰撞都可能引起爆炸，因此也常被用於恐怖攻擊事件中。

由於此案證實工業廢液在特定條件下可能自發性生成極端危險的爆裂物，為防範此類意外再度發生，內政部警政署已函請各機關加強安全宣導，提醒相關處理廢液與廢棄桶槽的公司，務必注意異丙酮等化學品的儲存環境和時間，全案後續將依涉嫌過失致死罪嫌移送偵辦。





