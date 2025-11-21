台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

花蓮監獄人員日前巡邏發現，有無人機飛進監所空投兩顆排球，仔細查看，內部竟藏威士忌與檳榔等違禁品。獄方會同花蓮警方循線查獲羅姓男子，警方已依刑法侵入住居罪將羅送辦，並依違反民航法規移請民航局與縣府裁罰。

羅嫌坦承，自己喜歡玩無人機，受朋友之託才協助空投，偷渡違禁品進監獄，犯案用的空拍機是自己花6萬元組的。

花蓮監獄副典獄長楊垂雄今天表示，9月14日晚間10時許，獄所人員巡邏時，聽到奇怪聲響，抬頭一看有無人機飛了兩次共投擲兩顆物品，立即通報戒護科長，經封鎖籃球場查看，果真找到兩顆排球，有縫合痕跡，打開一看，內藏4瓶用塑膠瓶裝的威士忌和6包檳榔，這是台灣首例以無人機空投違禁物品到矯正機關的案例。

獄方表示，隔天15日是受刑人每個月一次到球場運動的日子，研判受刑人利用放封機會「取貨」，於是將排球掉包，果然找到陳姓受刑人拿排球，立刻通報花蓮刑警大隊偵辦。

花蓮刑大偵三隊獲報後非常重視，與吉安警分局組成專案小組，調閱周邊監視器畫面，很快掌握當時有一輛車子闖入監所旁的管制步道，循線在花蓮市逮捕29歲羅姓嫌犯，起獲無人機一台及遙控器等證物。

警方表示，羅男駕車侵入管制步道，靠近獄所官舍，已依刑法侵入住居罪嫌送辦；另外，花蓮監獄為民航局公告禁航區域，已依相關法規請民航局及縣府裁罰，依照「民用航空法」第99條之13規定，若於禁航或限航區飛行無人機，可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰。

