台灣首例！高雄長庚以達文西單孔腹膜術打造新陰道 跨性別醫療里程碑誕生

▲高雄長庚跨性別醫療團隊合影（由左至右︰精神科 許智維醫師、內分泌科 郭銘俊醫師、副院長 陳武福 整形外科 蔡岳儒醫師、泌尿外科 陳柏諺醫師、外科部 謝青華部長、精神科 林博彥教授）。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄長庚紀念醫院跨性別醫療團隊再創醫療新頁，近日成功以達文西單孔機械手臂完成「單孔機械手臂輔助腹膜陰道成形術」（Single-Port Robotic Peritoneal Vaginoplasty），技術整合微創醫療、腹膜重建與隱痕美學，被視為台灣跨性別性別確認手術的重要里程碑。

此次手術採用 Da Vinci SP 單孔系統，只需於肚臍開一個微小切口，並搭配會陰部操作完成陰道重建，大幅減少術後疼痛與感染風險。利用腹膜作為重建組織，可避免腸段重建常見的異味、狹窄與攣縮問題，讓陰道深度、穩定性與潤滑度更接近自然。

廣告 廣告

泌尿外科主刀醫師陳柏諺指出，新技術無需截取腸段，減少腸道併發症，也加速個案術後恢復。隨著技術由多孔進化至單孔，高雄長庚已具備處理各類跨性別手術與國際個案的能力。

在外觀重建上，整形外科醫師蔡岳儒則針對陰蒂、小陰唇、大陰唇進行精細雕塑，並透過自研的「隱痕客製化術式」將切口外移至難以察覺的位置，使疤痕更自然、疼痛更低，外觀呈現更符合跨性別女性的自我期待。

手術也改變了一名個案 Y 小姐的生命歷程。她坦言多年來因身體與心理不一致而備受煎熬，手術不僅讓她獲得符合認同的身體，也讓母女關係重新修復，成為追尋自我過程中的重要轉折。

高雄長庚跨性別團隊由泌尿外科、整形外科、精神科、內分泌科與婦產科組成，提供完整的心理評估、荷爾蒙治療、性別確認手術與長期追蹤。副院長陳武福表示，未來將持續推動臨床研究與國際交流，打造兼具技術與人文的跨性別醫療典範，讓台灣在亞洲跨性別醫療領域站上領航位置。（圖╱高雄長庚醫院提供）