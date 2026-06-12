台灣首個半導體產業鏈園區動土 賴清德：串聯南台灣4縣市打造半導體S廊帶
總統賴清德12日與台積電董事長魏哲家出席屏科半導體供應鏈專區聯合動土典禮時表示，政府將串聯嘉義、台南、高雄及屏東，打造南台灣半導體S廊帶，並持續推動均衡台灣，讓高科技產業帶動地方發展，促進國家整體進步。
屏東科學園區設有半導體供應鏈專區，由台積電統籌整體規畫，占地約28公頃，由台積電率領7家廠商舉行聯合動土儀式，賴清德、魏哲家、屏東縣長周春米、國家科學及技術委員會主委吳誠文等人出席並持鏟動土。
賴清德指出，屏科半導體供應鏈專區是台灣第一個半導體產業鏈專屬園區，12日動土等於是園區正式誕生，也代表屏東將迎接半導體產業，深信未來屏東進步可期。
賴清德談到，他曾擔任台南市長、總統府秘書長潘孟安曾是屏東縣長，彼此都有共同的心願，就是台灣應該要均衡發展。希望從嘉義、台南、高雄、屏東能夠有一個半導體產業鏈的S廊帶，如此一來，台灣才有可能均衡發展，相信這個目標未來也會陸續完成。至於產業界所需要的水、電、土地、人力、人才等方面，總統表示，他身為總統，會率領行政院團隊，往這個方向滿足大家的需求。
賴清德表示，進駐不是只有台積電供應鏈，也代表台灣半導體產業鏈未來會更完整，更形成國家隊，未來全球布局更具有實力，也對台灣整體發展有莫大助力；台積電願意大力支持專屬園區，代表台積電深耕台灣的決心，台積電的心在台灣、根在台灣，台積電要去全球開枝散葉，台灣也會得到最大利益，應該為這歷史時刻感到開心。
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