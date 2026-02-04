台灣首列全球十大船東國 資產總值逾6百億擠下挪威

春節9天連假即將到來，現在就是航運農曆年前的趕貨高峰期。平日下午基隆港貨櫃碼頭，不少重機具貨櫃車穿梭，還有貨櫃船停在港邊等待卸貨。

受關稅政策影響，2025年出現「電子產品拉貨潮」，台灣出口總量達6407.5億美元、進口4836.1億美元，雙雙創下歷年最高。

另外航運業「再點火」，根據海運軟體旗下的航貿週刊最新統計，2026全球船東國或地區總資產價值，台灣首度進入全球前10名。

台北市航空貨運承攬商業同業公會理事長羅文祥說：「現在有船就是老大了，因為你沒有船，你東西運不到。之前的船舶跟飛機2個是並駕齊驅的，但是現在飛機幾乎都是客運，貨運還是沒有那麼暢旺，都是海運比較便宜。」

業界分析，從疫情之後國際航運爆發，產業穩定被看好，正向影響延續；一直到2025年對等關稅席捲，在成本拉高下，大宗貨物走空運吃虧。

根據統計，台灣總資產價值約629億美元、排名第10，其中貨櫃船資產約456.7億美元，佔據絕對主導，更合計訂造63艘貨櫃船。

長榮大學航空管理系教授黃泰林分析，「疫情期間有些下訂的話，包括飛機跟船舶有時候是比較便宜的，可能大家是用比較便宜的時間去下訂單，所以才會在這幾年、疫後的時候陸續交船。」

綜觀全球，10大船東國第1位是中國，緊接著是日本、希臘、美國、新加坡等傳統貿易大國，不過第7名香港、第10名台灣都是首次入榜。

中華海運研究協會則分析，船東公司都是中長期造船計畫，近期歐盟對永續環保要求高，各國可能會以造新船的方式來提升船隊品質；另外關稅席捲確實造成貿易流向「區域化」，導致非傳統商船主線價值提升。