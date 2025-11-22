台灣首創兒少彩繪輕軌列車啟動 推動高雄成為兒少友善城市

圖說：台灣第一輛兒少彩繪輕軌列車22日高雄龍華國小啟動。（圖片來源：高雄市政府提供） 全台第一輛由兒少共同創作外觀的輕軌列車，22日於高雄龍華國小站正式啟動。這列「孩子的移動美術館」自即日起於輕軌全線行駛一個月，用孩子的創意與觀點，將城市的日常通勤風景，轉變為充滿童趣的公共展演。高雄市長陳其邁、高雄市議會議長康裕成，以及立法委員邱議瑩、黃捷與張雅琳共同在車頭畫上象徵歡笑的最後一筆，「童畫號」正式啟動，為高雄增添一幅充滿童趣的流動畫布，也成為城市中一座「孩子的移動美術館」。

廣告 廣告

市長陳其邁表示，感謝高雄捷運公司、「台灣還我特色公園行動聯盟」（特公盟）及市府捷運局合作打造彩繪輕軌，讓孩子能以畫筆描繪心中最深的高雄意象與未來想像，使孩子的創意與聲音在城市中被看見、被聽見。

圖說：陳其邁在輕軌列車完成最後彩繪，象徵「孩子的移動美術館」的「童畫號」正式啟動。（圖片來源：高雄市政府提供）

陳其邁指出，孩子是城市重要的成員，但在公共政策的討論中，他們的意見常被忽略。這次活動是高雄第一次真正讓「孩子的聲音」走入城市，也象徵落實《聯合國兒童權利公約》的重要一步。市府將持續推動兒少友善城市，讓每個小朋友都能更自由、更開心地在高雄生活、學習與成長。 特公盟理事長王秀娟表示，特公盟十年來始終相信，孩子不只需要遊戲空間，也有表達意見的權利。今天雖然只有部分高雄兒少在輕軌列車上用畫筆發聲，卻已是台灣兒童參與公共建設的重要一步。感謝高雄市政府與高雄捷運的支持，讓孩子的創意被看見，也共同肯定：當大人願意傾聽孩子、把表達的權利還給孩子，台灣就更接近真正的兒童友善社會。

圖說：台灣第一輛兒少彩繪輕軌列車22日高雄龍華國小啟動。（圖片來源：特公盟提供）

高雄捷運最受歡迎的 IP「蜜柑站長」也在現場現身，揭曉由兒童投稿、票選誕生的輕軌列車名稱「童畫號」，並由高雄市長陳其邁親自在列車車頭完成彩繪，象徵高雄以行動邁向「兒童友善城市」的決心。「蜜柑站長」陪著孩子們邊唱邊跳、與大家一起有獎徵答同樂，沿途與孩子擊掌、合影留念，並為「童畫號」送上祝福，讓列車載著孩子的創意與笑聲啟程，把童心帶進高雄的日常風景。除了輕軌列車彩繪之外，親子家庭能在草地自由遊戲、席地野餐，兒童則發揮創意以紙箱打造 Q 版輕軌列車，用遊戲具體呈現心中理想的城市交通，構成今日最動人的市景。 「孩子的移動美術館」自今日起行駛一個月，讓市民在生活路徑中不期然與童心相遇。主辦單位歡迎市民搭乘輕軌尋找這列特別的彩繪列車，與孩子一起在城市中蒐集靈感、留下合影; 民眾也可掃描車廂內的 QR code，發掘更多高雄好玩的特色公園，讓高雄真正成為一座看見與傾聽孩子的兒少友善城市。此次計畫並由綠波國際環境設計有限公司、虹牌油漆、世德工業及潤鉅遊樂公司提供贊助與技術協力，共同促成台灣首創兒少彩繪輕軌的實現。

更多品觀點報導

高雄高工立體停車場公廁升級有感 獲114年績優公廁「特優獎」

中油大林廠舉辦廉政講座 強化員工倫理意識與風險防範能力

