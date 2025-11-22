台灣首創兒少彩繪輕軌列車啟動 陳其邁：持續推動兒少友善城市

呈現城市想像的彩繪輕軌列車在龍華國小站揭幕。 圖：高雄市政府/提供

[Newtalk新聞] 全台首輛由兒童與青少年聯手創作、以彩繪呈現城市想像的高雄輕軌列車今(22)日在龍華國小站揭幕。高雄市長陳其邁偕議長康裕成及立法委員邱議瑩、黃捷與張雅琳共同在車頭畫上象徵歡笑的最後一筆後，「童畫號」正式啟動，為高雄增添一幅充滿童趣的流動畫布，也成為城市中一座「孩子的移動美術館」。

陳其邁表示，感謝高雄捷運公司、「台灣還我特色公園行動聯盟」及市府捷運局合作打造彩繪輕軌車廂，讓孩子能以畫筆描繪心中最深的高雄意象與未來想像，使孩子的創意與聲音在城市中被看見、被聽見。

廣告 廣告

陳其邁指出，孩子是城市重要的成員，但在公共政策的討論中，他們的意見常被忽略。這次活動是高雄第一次真正讓「孩子的聲音」走入城市，也象徵落實《聯合國兒童權利公約》的重要一步，市府將持續推動兒少友善城市，讓每個小朋友都能更自由、更開心地在高雄生活、學習與成長。

高雄捷運人氣吉祥物「蜜柑站長」在揭幕儀式上驚喜現身，吸引大小市民熱情合影。「童畫號」自今日起將行駛一個月，陪伴市民在通勤生活中與童心相遇。主辦單位也邀請市民搭乘輕軌時，尋找這列特別的彩繪列車，與孩子一同在城市蒐集靈感、留下美好照片。民眾更可掃描車廂內QR code，探索高雄各具特色的好玩公園，讓高雄真正成為一座看見、傾聽並支持孩子的兒少友善城市。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「德不孤，必有鄰」 陳其邁喊：高市挺台灣、高市挺高市！

政院版財劃法草案出爐 邱議瑩點名柯志恩表態共挺

陳其邁(左二)在車頭畫上象徵歡笑的最後一筆。 圖：高雄市政府/提供