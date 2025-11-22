台灣首創兒少彩繪輕軌列車啟動 陳其邁：持續推動兒少友善城市
[Newtalk新聞] 全台首輛由兒童與青少年聯手創作、以彩繪呈現城市想像的高雄輕軌列車今(22)日在龍華國小站揭幕。高雄市長陳其邁偕議長康裕成及立法委員邱議瑩、黃捷與張雅琳共同在車頭畫上象徵歡笑的最後一筆後，「童畫號」正式啟動，為高雄增添一幅充滿童趣的流動畫布，也成為城市中一座「孩子的移動美術館」。
陳其邁表示，感謝高雄捷運公司、「台灣還我特色公園行動聯盟」及市府捷運局合作打造彩繪輕軌車廂，讓孩子能以畫筆描繪心中最深的高雄意象與未來想像，使孩子的創意與聲音在城市中被看見、被聽見。
陳其邁指出，孩子是城市重要的成員，但在公共政策的討論中，他們的意見常被忽略。這次活動是高雄第一次真正讓「孩子的聲音」走入城市，也象徵落實《聯合國兒童權利公約》的重要一步，市府將持續推動兒少友善城市，讓每個小朋友都能更自由、更開心地在高雄生活、學習與成長。
高雄捷運人氣吉祥物「蜜柑站長」在揭幕儀式上驚喜現身，吸引大小市民熱情合影。「童畫號」自今日起將行駛一個月，陪伴市民在通勤生活中與童心相遇。主辦單位也邀請市民搭乘輕軌時，尋找這列特別的彩繪列車，與孩子一同在城市蒐集靈感、留下美好照片。民眾更可掃描車廂內QR code，探索高雄各具特色的好玩公園，讓高雄真正成為一座看見、傾聽並支持孩子的兒少友善城市。
更多Newtalk新聞報導
「德不孤，必有鄰」 陳其邁喊：高市挺台灣、高市挺高市！
政院版財劃法草案出爐 邱議瑩點名柯志恩表態共挺
其他人也在看
兒少彩繪成移動美術館! 高雄輕軌列車「童畫號」即日起上路
「還我特色公園行動聯盟」（特公盟），今（22日）下午攜手高雄捷運局，在輕軌C23龍華國小站，推出全台首創「由兒少彩繪、並由兒童命名」的輕軌列車，這列「孩子的移動美術館」命名為「童畫號」，即日起於輕軌全線行駛1個月。此次彩繪活動以一列高雄輕軌列車共5節車廂，由兒童、青少年發揮創意彩繪，他們拎著油漆刷、自由時報 ・ 18 小時前
高雄市社會局響應國際終止婦女受暴日 800人參與反暴力宣導
為響應「國際終止婦女受暴日」，社會局家防中心於22日在衛武營都會公園夏日大道舉辦「114年度國際終止婦女受暴日宣導暨建構性別暴力領航社區服務方案成果發表活動」。品觀點 ・ 15 小時前
金馬62／《大濛》最大贏家 評審曝「決選幕後」范冰冰跟她激戰
金馬影展執行委員會執行長聞天祥表示，最大獎最佳劇情片部分，《大濛》一票之差勝過《眾生相》，而最佳導演的討論中，評審認為《眾生相》導演李駿碩表面極簡卻能反映社會複雜性，以一票之差贏了《地母》的張吉安。男主角部分，也經過一番討論，最後激戰的是柯煒林跟張震，評...CTWANT ・ 13 小時前
大愛善舉堅強後盾 樹林濟安宮再捐水箱車、救護車
【民眾新聞葉柏成新北報導】為感恩樹林濟安宮再度捐贈價值 600萬元的濟安宮保生大帝5號消防水箱車，與智鈞興業有 […]民眾日報 ・ 16 小時前
譴責惡質抹黑 高市府將依法正式提告
[NOWnews今日新聞]針對月世界垃圾山偷倒案件，立法委員陳菁徽發文指稱高雄市長陳其邁力挺涉案的李姓男子。高市府表示，該案目前由檢調偵辦中，經查證該相片係2021年為李姓男子於網路取得後擅自合成，並...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高雄輕軌彩繪列車成「移動美術館」 「童畫號」即日起上路
即時中心／綜合報導「還我特色公園行動聯盟」（特公盟）今（22）日下午攜手高雄捷運局，在輕軌C23龍華國小站，推出全台首創「由兒少彩繪、並由兒童命名」的輕軌列車，這列「孩子的移動美術館」命名為「童畫號」，即日起於輕軌全線行駛1個月。民視 ・ 17 小時前
倫理 Podcast第五季開播！回應永續核心問題
[NOWnews今日新聞]面對永續議題，組織與個人應如何作出選擇？全台第一檔以企業倫理為核心的Podcast節目《士說新語，秀倫理》第五季正式上線，預計推出十集以上，由信義文化基金會與中華企業倫理教育...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
黃國昌：柯文哲關注「鄭黃會」 覺得往正確的方向邁進
民眾黨主席黃國昌今出席議員黃瀞瑩舉辦的「台灣有愛 民眾溫情 士北有姐 寒冬送暖」園遊會，被問及前民眾黨主席柯文哲是否關注上週與國民黨主席鄭麗文的會面，他表示，柯文哲當然關心，也有表示一些看法，柯覺得整個氣氛非常的融洽，也往正確的方向在邁進。自由時報 ・ 23 小時前
金馬62/張震再奪影帝！90度鞠躬：獻給所有電影人
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，其中最佳男主角獎項稍早由日本影帝西島秀俊和桂綸鎂一同頒發獎項，最後由張震奪下影帝寶座。中天新聞網 ・ 13 小時前
經濟超車！明年人均GDP破4萬美元 賴清德：國家有錢就要減稅
台灣經濟成長展望樂觀，總統賴清德在一場未公開的場合中，即席向與會人士詳細解說台灣經濟的內涵與展望，並釋出重磅預估數字。資深媒體人周玉蔻今（22日）於臉書上分享了這場演講的內容精華。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
滅火器再燃火球祭 楊大正感動喊「我真幸運」
「FIREBALL Fest. 火球祭」邁入第5屆，22日正式回歸樂天桃園棒球場，由滅火器領軍號召MATZKA、血肉果汁機、拍謝少年等氣氛點燃者炸裂現場。中時新聞網 ・ 3 小時前
印尼分娩孕婦連遭4醫院拒收 轉送第5醫院途中「母子雙亡」引起全民公憤
綜合當地媒體報導，這起事件發生在11月18日凌晨。來自森塔尼縣（Distrik Sentani）霍邦村（Kampung Hobong）的孕婦艾琳‧索科伊（Irene Sokoy）在凌晨約3點時感到腹部劇烈疼痛，懷疑即將臨盆，於是由家屬緊急用快艇將她送往最近的約瓦里醫院（RS Yowari）。然而，約瓦里醫院的...CTWANT ・ 1 天前
張震《幸福之路》二度封帝擁抱妻女 不管有沒有拿獎都盡力而為
張震以《幸福之路》榮獲第62屆金馬獎最佳男主角，成功拿下個人第二座金馬影帝殊榮！他在片中飾演移民紐約打拚的華人父親，面臨一連串生活困境，以沉穩洗鍊的演技成功詮釋底層小人物的市井悲歌。張震在得獎感言中，感性地表示這次演出是全心全意投入角色，即使沒有獲獎也已經盡了全力。他也感謝妻女的支持，以及父親「張國柱」帶他認識電影，讓他從13歲出道至今，始終熱愛電影。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
金馬慶功／張震演《Lucky Lu》帶Lucky物 幸運糖果「來自南港1間廟」
第62屆金馬獎於22日晚於台北流行音樂中心盛大舉行，所有獎項頒發完畢，典禮順理落幕。《幸福之路》（Lucky Lu）獲得最佳新導演、最佳男主角、最佳原創電影音樂三項大獎。張震個人第二次成為金馬影帝，在慶功宴上他也分享了些小故事。鏡報 ・ 6 小時前
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況EBC東森娛樂 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 23 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 22 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 19 小時前