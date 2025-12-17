台灣首加入世界植物學藝術展 彰化成美藝廊同步全球展出

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

來自全球超過30個國家的植物藝術家齊聚一堂的「2025全球植物學藝術大展」（Botanical Art Worldwide, BAW 2025）正式啟動，台灣今年首次參與這場全球同步展覽，展覽首度落地彰化，由台灣植物學藝術協會（TABA）策劃，頂新和德文教基金會協力支持，於5月18日國際博物館日當天在成美藝廊隆重開幕，與全球同步共振。

「2025全球植物學藝術大展-台灣場」開展活動與會貴賓合影留念。（圖／頂新和德文教基金會提供）

該展由社團法人台灣植物學藝術協會（TABA）策劃，為台灣地區首場且同為首次參與與全球30個國家同步展出的國際盛會，見證植物學藝術所傳遞的環境意識與文化傳承。開展活動邀請台灣大學植物標本館館長胡哲明教授、農業部林試所所長曾彥學、客家委員會副主委邱星崴等重要產、官、學貴賓以及來自海內外眾多熱愛植物藝術的愛好者共同參與。

與會貴賓與作品獲獎者在彰化成美藝廊合影留念。（圖／頂新和德文教基金會提供）

畫面右一起為頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊、台大胡哲明教授、陳坤燦老師、農業部林業試驗所曾彥學所長、陳安瑾創會理事長、客委會邱星崴副主委、獲獎人戴啟明、獲獎人高偉豪、獲獎人Natalie Robyn Souchon 、獲獎人詹玉詩、TABA理事長劉欽中。

BAW 2025 是一項橫跨五大洲、由30多國植物學藝術協會共同舉辦的全球展覽計畫，參與國家包含澳洲、巴西、加拿大、中國、法國、印度、日本、墨西哥、美國與台灣等，每國皆以「遺產作物」為主題舉辦同步展覽，藉由藝術創作呈現植物的多樣性、文化價值與生態重要性。

與會貴賓專注的瀏覽成美藝廊展場作品。（圖／頂新和德文教基金會提供）

台灣展區以「客家作物遺產」為策展主題，特別聚焦於與客家文化緊密相連的農作物，如艾納香（大風草）、鼠麴草、高粱、花生、龍眼等。由36位藝術家歷時兩年創作的82件作品，涵蓋水彩、色鉛筆與數位媒材等多樣技法，細膩描繪作物樣貌與文化意涵，展現植物學藝術融合自然觀察與文化記憶的獨特魅力。

會員成美藝廊活動現場交流文創作品。（圖／頂新和德文教基金會提供）

台灣植物藝術家協會（TABA）自成立以來積極推動植物學藝術的普及與深化，創會理事長暨本次策展人陳安瑾回憶道：「我在2019年於成美藝廊舉辦個展，多年來致力於培育創作者、推廣植物美學，並持續在社區大學開設相關課程。此次能與全球同步參展，是推廣台灣植物藝術的重要突破。」

參展會員與來賓介紹展於成美藝廊的作品。（圖／頂新和德文教基金會提供）

本次展覽地點選在深耕在地文化多年的成美藝廊，更賦予展覽深層意義。頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊在致詞時表示：「成美藝廊自1998年創立以來，始終肩負縮短城鄉差距的使命，讓藝術在地方落地生根。這次展覽匯聚全球30國作品，從永靖出發，讓台灣的植物藝術被世界看見，也讓地方與國際連結。」

協會會員成美藝廊交流作品中。（圖／頂新和德文教基金會提供）

展覽自5月9日至6月24日止。根據TABA歷年展覽數據推估，本次展覽預計吸引超過3,000人次觀展，誠摯邀請所有熱愛藝術、關心土地與生態永續的民眾前來共賞，感受畫布上那來自土地深處的文化生命力與環境關懷。更多活動與展覽詳情，歡迎關注頂新和德文教基金會臉書粉絲專頁



