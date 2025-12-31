台灣首場畢卡索光影藝術展 《永恆畢卡索》盛大開展

圖：《永恆畢卡索：光影藝術展──藝術、繆思與知己》媒體記者會盛大開幕。(圖/翡冷翠文創提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

由翡冷翠文創主辦的《永恆畢卡索：光影藝術展──藝術、繆思與知己》，2026年1月1日起在中正紀念堂第一特展廳盛大開展，展期至4月6日止。

翡冷翠文創表示，本展為台灣首度以「光影沉浸 × 深度策展」形式，完整呈現 畢卡索的藝術世界；跨國製作團隊以「藝術、繆思與知己」為策展主軸，運用數位科技結合敘事導向的策展方法，跳脫傳統靜態畫展框架，透過 AI、AR 與環場沉浸投影等多元展示手法，引導觀眾從畢卡索的生平、愛情、友誼、旅居與創作歷程切入，串聯其橫跨近七十年的藝術演變。展覽同時深入呈現影響畢卡索一生的重要人物，包括七位繆思，以及多位藝術家友人與思想夥伴，帶領觀眾全方位認識這位二十世紀最具影響力的藝術大師。

廣告 廣告

圖：感受七位深刻影響畢卡索的女性，共譜出愛情、靈感與藝術交織的故事。(圖/翡冷翠文創提供)

此展最大亮點，為畢卡索反戰鉅作《格爾尼卡（Guernica）》首度在台灣以完整策展概念亮相。翡冷翠文創總經理鄭清煌指出，展覽特別取得西班牙的索菲亞王后國家藝術中心博物館授權的42幅《格爾尼卡》創作習作與相關歷史素材，內容涵蓋畢卡索的構圖草圖、人物形象變化與創作思考脈絡，再透過高解析影像、動態視覺轉譯與環場投影，完整呈現畢卡索從構思、修正到完成的創作歷程，讓觀眾得以真正「讀懂」這件宣揚和平與人性尊嚴的經典名畫。

翡冷翠文創指出，本展同時獲得畢加索集團、藝術平權協會、CAMA 咖啡、明星花露水、唯賀餐飲等單位支持，特別是長期關注藝術文化的「SPEY 詩貝」鼎力相挺，讓展覽得以結合最新數位科技、國際授權高仿真畫作，以及珍貴文獻、歷史照片與影像紀錄，獨家呈獻這一場兼具藝術深度、教育意義與沉浸體驗的觀展旅程，拉近畢卡索與當代觀眾之間的距離。

SPEY 詩貝董事長何裕宏表示，SPEY 以「The Spirit of Art」為品牌核心精神，長期關注藝術如何在時間與反覆淬鍊中成形，這樣的信念與畢卡索一生不斷自我否定、重構形式與語言的創作歷程高度契合；基於對藝術精神的共同理解，SPEY以獨家呈獻的角色支持此次展覽，期盼透過沉浸式的策展形式，引領觀眾走近畢卡索作品背後更深層的創作能量，並在觀展過程中獲得嶄新而深刻的體驗。

翡冷翠文創指出，因為畢卡索對藝術與當代文化影響深遠，特別邀請實踐大學服裝設計學系五位老師鄭惠美、湯瑞森、王思豪、余承棕和鄭淑玲，為開幕活動帶來令人驚豔的跨界演出。

圖：經典作品高品質重現，呈現藍色、粉紅到立體派不同時期的畢卡索魅力。(圖/翡冷翠文創提供)

展區介紹

序區–你所不知道的畢卡索

透過畢卡索的名言、書信與逸聞，帶領觀眾認識藝術大師不為人知的一面。從生活片段到創作心境，呈現他幽默、執著又矛盾的性格。

第一區–時代巨浪中的藝術先鋒

沿著時間軸回望畢卡索的成長歷程，從少年天才到立足巴黎的藝術先鋒，他的創作始終與戰爭、政治與社會變遷交織。

第二區–畫廊：解構與重塑

本區重現畢卡索最具代表性的創作風格，從藍色時期的孤寂、粉紅時期的柔情，到立體派對視覺結構的顛覆。線條被拆解、形體被重組、色彩重新定義，引領觀眾走進他不斷實驗、勇於突破的藝術世界。

第三區–格爾尼卡：戰爭的哀號

展覽核心展區，獻給反戰鉅作《格爾尼卡》。透過大型投影、創作習作與沉浸影像，呈現作品的誕生背景與象徵意涵。

第四區–永恆畢卡索

360 度沉浸式劇場以影像、聲音與色彩交織，向畢卡索的藝術精神致敬。觀眾置身流動光影之中，感受形體與色彩的律動，體驗創作背後的情感張力，讓藝術家的思想化為視覺與聽覺的感官共鳴。

第五區–我是畢卡索

自畫像是畢卡索終身的自我凝視。本區透過不同時期的自我描繪，呈現他對身份、生命與創作的持續提問。從青年到晚年，觀眾將看見藝術家如何在畫布上與自己對話，探索「我是誰」的生命命題。

第六區–畫中的繆思

七位深刻影響畢卡索的女性，既是摯愛，也是靈感來源。本區透過畫作、照片與史料，呈現她們如何形塑不同時期的創作風格與情感狀態。觀眾將理解愛情、情感與藝術之間交織而成的複雜關係。

展覽地點:中正紀念堂 第一特展廳

展期:2026.01.01（四）– 2026.04.06（一）

時間:每日 10:00–18:00（17:00 最後入場）

主辦單位:翡冷翠文創事業股份有限公司

官網 https://www.firenzecx.com/eternal_picasso/