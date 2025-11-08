台灣首宗「靈界暴力」！控彌勒皇教主發動詛咒政要 內政部回應了

記者游濤、廖奕暘/ 台北報導

國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」近期被檢舉，教主陳金龍竟然成立「秘密詛咒群組」，要求信徒以「意念」詛咒總統賴清德以及副總統蕭美琴、前國民黨主席朱立倫等人，當中不乏許多藍綠政要，獨缺民眾黨。對此內政部表示，已經獲檢舉，未來將會實地查訪。

陳金龍每天都會在群組指定詛咒對象，藍綠不少政要都在名單當中。

宇宙彌勒皇教信徒：「167，168。」

信徒手握尋龍尺狂轉168圈才停下，而翹腳坐在一旁的就是宇宙彌勒皇教的教主陳金龍，聲稱教主能量爆棚才能讓尋龍尺出現劇烈反應。

廣告 廣告

宇宙彌勒皇教教主陳金龍：「陳金龍這三個字，是在彌勒之上。」

宇宙彌勒皇教實力驚人，全台多達15處據點甚至還在海外拓點，沒想到近期卻遭檢舉成立了「秘密詛咒群組」，還每天發功詛咒政要。平面媒體報導陳金龍每天都會在群組指定詛咒對象，包含前總統蔡英文、正副總統賴清德與蕭美琴，藍綠不少政要都在名單當中，甚至連偵辦京華城案的檢察官林俊言，以及網紅四叉貓，還有輝達執行長黃仁勳，以及美國總統川普等等，都是下手目標。對此內政部回應將在12日之前進行實地查訪，如果涉及不法將移請司法機關偵辦。

不只詛咒惹爭議，陳金龍也被指控會要求信徒點燈消業障。一盞燈基本200元，但號稱法力更強大的108盞燈一次要價2.1萬，其中燈王更要價近30萬元，更別說其他各類能量法器與神秘課程。

但他的信徒當中不乏醫師、建築師等有力人士，為了信奉宗教上繳大把鈔票，當中最出名的案例是他。享譽國際的保麗龍原料集團「見龍和橋」創辦人廖有章，被譽為保麗龍原料之父，而他手裡抱的長子廖振鐸卻在2013年指控妻子信奉宇宙彌勒皇教之後，不只執意購買神像、畫作甚至把整間房子捐給教皇，導致夫妻倆感情生變，大打離婚官司。

保麗龍原料之父廖有章的長子廖振鐸指控妻子信奉宇宙彌勒皇教。

宇宙彌勒皇教教主陳金龍：「你性彌，你就入不了地獄；你性彌，你就是屬於天國的皇族系統。」

宇宙彌勒皇教甚至還鼓勵信徒們到戶政事務所改姓為彌勒氏，象徵天人合一，雖然是合法登記單位，但宗教裡的種種行為都讓這位教主惹上爭議。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

更多三立新聞網報導

揭密宇宙彌勒皇教！貧困少年成降魔教主 傳陳金龍身價逾10億

蕭美琴登歐洲議會演說！中國怒喊「不顧我們強烈反對」：強烈憤慨

史上首次！蕭美琴歐洲議會演說 沈有忠酸國民黨：黨主席卻紀念匪諜

蕭美琴現身歐洲議會：全球繁榮仰賴強大自由的台灣

