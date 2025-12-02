台灣首家！潤雅生技疫苗佐劑獲得美FDA原料藥主檔案登記申請

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣浩鼎(4174)轉投資、專注於新世代藥品委託開發暨製造(CDMO)的潤雅生技，其自主開發符合GMP等級的高純度疫苗佐劑AB-801已獲得美國食品藥物管理局(FDA)原料藥主檔案(Drug Master File, DMF)第II類登記申請，為台灣首家成功取得DMF登記申請的佐劑供應商。這項里程碑展現潤雅生技在疫苗佐劑製程開發、品質管理與國際法規合規上的深厚能力，亦為全球疫苗開發合作奠定重要基礎。

潤雅指出，佐劑是添加於疫苗中的關鍵物質，能有效增強人體的免疫反應，提升疫苗效力與減少疫苗劑量需求。潤雅生技的AB-801具備與全球廣泛使用的QS-21佐劑相似的應用能力，來源為南美洲智利、玻利維亞及秘魯的皂樹(Quillaja Saponaria)。原料藥主檔案(DMF)為原料藥生產與品質管制的完整資料，透過DMF，潤雅生技可向全球合作夥伴提供完整的品質規格、製程與分析方法，供其在疫苗相關法規申請資料引用，提升開發效率與法規合規性。

廣告 廣告

潤雅生技提供疫苗佐劑、原料藥生產、無菌充填、分析科學與安定性研究等整合服務，AB-801成功登記DMF，將進一步提升該公司在國際市場的合作深度與業務布局。

【看原文連結】

更多自由時報報導

75萬存股族樂！這檔金融外資一出手就敲逾3萬張

台股收盤》台積電爆量殺尾盤 指數跌283點失守5日線

千萬勞工樂翻！新制勞退前10月大賺5589億元 每人分紅4.3萬

傳台積電A16製程第1個、也是唯一客戶 不是蘋果而是它

