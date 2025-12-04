台灣首度舉辦！ 屏東迎世界原住民族傳統運動賽會

生活中心／綜合報導

2025世界原住民族傳統運動會，下周三將在屏東盛大開幕。這是台灣第一次，主辦國際級的原住民族傳統運會賽事。來自全球各地、全國的原住民好手，將會齊聚，一較高下。而且比賽項目，跟一般看到的運動比賽，都不一樣，而是著重在傳統射箭、划艇、樂舞等，部落活動，絕對精采可期。

熱烈鼓掌歡呼，迎接聖火到來。2025世界原住民族傳統運動會，下周三登場。這可是台灣第一次，主辦國際級原住民族，傳統運動賽會。

熱烈鼓掌歡呼，迎接聖火到來（圖／民視新聞）原民會主委祕書曾庭筠：「第一次首創舉辦了，世界原住民族傳統運動會，這項創舉呢，是也吸引了很多國家蒞臨，那我們臺灣呢有16族群，再來就是我們最近，賴總統才頒布的，平埔原住民族群的這個部分，將我們原住民族傳統的運動技能，能夠展現給國際的原住民族看到。」

以連結世界原住民族為目標，共有10個國家、28支代表隊，約1千1百名選手，齊聚一堂，以運動為語言，展開一場文化交流。而且競技範圍，和一般常見的比賽項目都不同，包含傳統射箭、鋸木、拔河及划艇、舞樂等，著重在原住民部落運動，深具特色。

以連結世界原住民族為目標，共有10個國家、28支代表隊，約1千1百名選手，齊聚一堂（圖／民視新聞）原民會主委曾智勇Ljaucu Zingrur：「包括吐瓦魯包括帛琉，包括這個連紐西蘭的這個毛利，甚至到日本的愛努都有來參加，熱烈歡迎我們的南太平洋的國家，來臺灣參加這第一次的運動會，我們除了是辦運動會，更重要的是希望藉這個機會，讓我們弟兄姊妹，回到臺灣來，回到自己的家來。」

聖火傳遞第八天，終於從活動地屏東，回到原民會，主委曾智勇，接下聖火，也象徵這場世界級的原住民盛典，即將盛大展開。

