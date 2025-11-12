台灣首座冰淇淋世界冠軍！「鹿港女兒」趙韻嵐赴義大利參賽奪冠

來自彰化鹿港「山風藍義式冰淇淋」的趙韻嵐近日在義大利世界冰淇淋大賽中奪冠。翻攝臉書



彰化鹿港冰淇淋職人趙韻嵐近日赴義大利西西里島參加「冰淇淋世界大賽」，勇奪首獎，她在臉書PO出與先生邱經偉站在頒獎台上，秀出國旗的影片，興奮表示：「各位觀眾，台灣國旗飄起來了！台灣第一個冰淇淋世界冠軍，『山風藍』！」，與大家分享喜悅。

第17屆Sherbeth國際冰淇淋大賽在西西里島首府巴勒摩（Palermo）舉行，來自台灣的趙韻嵐推出「烏龍茶之光」口味參賽，以台東紅烏龍茶、彰化蜂蜜加入義大利當地的橙橘，在50支各國隊伍中脫穎而出，奪下世界冠軍。

頒獎時，趙韻嵐站上頒獎台一度激動落淚，邱經偉拿出事先準備的國旗，兩人一同讓國旗在「冰淇淋故鄉」義大利飄揚，意義非凡。《自由時報》報導，趙韻嵐說，這款在義大利參賽取名「烏龍之光」，代表來自台灣的紅烏龍融入義式冰淇淋所帶來希望之光，獲評審的肯定，預計這款冠軍口味下星期將在台灣推出。

據《中央社》報導，義大利大報「共和報」11日以：「什麼是世上最好的冰淇淋？是由一位來自台灣的手工冰淇淋職人打造」為題報導，盛讚趙韻嵐的烏龍茶冰淇淋，帶有花香等獨特風味，贏得民眾和專業人士一致好評，「她的勝利具有里程碑式的意義，這是該獎項首次頒發給台灣，也印證了冰淇淋節的國際影響力」。

回顧趙韻嵐成為冰淇淋職人的歷程，她過去在澳洲打工換宿時，認識了來自香港的先生邱經偉，因為打工換宿期間愛上義式冰淇淋，於是回家鄉鹿港老街創辦「山風藍義式冰淇淋」，從頭學起，運用在地食材創造獨特口味，2023年國慶酒會就曾特別選用她的冰淇淋招待各國外賓，曾多次榮獲國際冰淇淋製作大獎。

