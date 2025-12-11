台灣首座加氫站啟用！中油攜手聯華林德搶攻氫能交通大餅

隨著未來淨零的目標，碳排放的主要來源之一就是交通運輸，台灣中油公司今（11）日和聯華林德氣體在高雄舉辦中油楠梓加氫站及聯華林德樹谷示範性加氫站聯合啟用典禮，氫能巴士與燃料電池車，未來都可能出現在馬路上。



中油表示，今天楠梓與樹谷加氫站同步啟用，現場並展示各類型氫能載具，如國內氫谷動能公司開發的氫能巴士、日本Toyota氫能巴士與乘用車、韓國現代氫能巴士及全國第一輛氫燃料電池重型卡車等，展現氫能交通發展潛力。



經濟部指出，氫能屬於新興技術，台灣中油與聯華林德跨部門協作、克服諸多挑戰，率先完成示範站建置，對我國氫能產業具有重要的啓始意義；羅副市長亦表達支持，他指出，高雄市面對淨零碳排的艱鉅使命感不斷增加，氫能應用正是多元策略中極為關鍵的一環，非常高興能與中油、聯華林德攜手推動。楠梓加氫站作為全國第一個具商業營運模式的加氫站，將推動城市綠色運輸發展，相信將成為未來各縣市建置加氫站的典範。



中油董事長方振仁指出，中油長期穩定供應國內能源，聯華林德則深耕工業氣體與氫能技術，此次雙方合作加氫站之設立，同步啟用，展現公、民協力推動氫能產業的決心與量能，不僅象徵中油從加油站跨入加氫站領域，也代表國內加氫設施進入實際運作的重要里程碑，為後續推動車用氫能、建立安全規範與發展產業鏈奠定關鍵基礎。



根據資料顯示，目前全球已有逾1000座加氫站運行，韓國與日本亦已分別建置約200座與160座，顯示氫能交通已成為各國邁向淨零的重要布局，台灣中油為建置國內首座加氫示範站，從場址挑選、設備導入到取得營運許可，不僅要跨單位協調，且需嚴格驗證。楠梓加氫站採用聯華林德合資夥伴德國Linde(林德)的模組化氫氣處理設備，具擴充性並進行定量風險評估(QRA)，配置350bar與700bar加氫槍，可服務氫能巴士、卡車、貨櫃車及乘用車等多元載具。啟用後更有助交通部推動氫燃料電池大客車試辦計畫，結合地方政府與客運業者擴大示範運行，未來將視國內車用氫能發展需求逐步增設加氫站。



