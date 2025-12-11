台灣首座商業用加氫站正式落地！一座造價比加油站貴3倍，為何中油、聯華林德還要做？
在南台灣的艷陽下，一輛氫能車駛入中油高雄楠梓氫能站區，不同於過去數十年充滿柴油味與引擎聲的加油站場景，這一次，沒有廢氣，只有透過加氫槍高壓將氫氣注入車子的景象。
12月11日，台灣中油與國內最大工業氣體製造商聯華林德合作的全台首座商業用加氫站，正式在高雄落地啟用，先前設置於台南樹谷的示範加氫站也同步啟用。這也意味著從這一刻起，台灣車用氫能產業正式從示範場域走向商業市場。
「加氫站不是單一企業可以獨自完成，而是需要大家共同投入的長期工程。」聯華林德氣體董事長歐文（Peter Owen）在開幕儀式時強調，聯華林德結合母公司德國林德集團（Linde）與聯華神通集團的資源，把在全球累積超過200座加氫站的經驗帶入台灣。
目前，高雄加氫站一天可以為7輛大巴加氫，同時滿足2種氫燃料電池車的需求，一種是大型車輛350bar（壓力單位），小客車則是700bar，像是Toyota Mirai氫能車就能使用，簡單來說，加氫站類似於加油站92、95汽油的概念。
台灣中油董事長方振仁也表示，氫能已經成為台灣能源轉型不可或缺的重要選項，未來中油將繼續並與地方政府合作，逐步在台灣各地布站，增加加氫站據點。
一座加氫站，打破「雞生蛋、蛋生雞」困境
過去，台灣車用氫能產業起步像一道難解「雞生蛋、蛋生雞」難題：車隊業者不敢買氫能車，因為沒有加氫站；業者不敢蓋站，因為沒有足夠的車隊。
「氫能產業至少需要5到10年才能看得到回報。」聯華林德氣體副總經理沈欣儒在專訪時坦言，即使短期難獲利，聯華林德仍決定搶先卡位。他表示，加氫站是推動氫能車關鍵的一環，沒有基礎設施，一切應用就無從談起。
聯華林德企業公關副總苗華山（Christine Miao）也表示，2年前，台灣法規對加氫站還沒有相關配套措施，當初沒人知道從何開始，「所以我們先投資一座Demo。」在台南樹谷建置示範性加氫站是為了向政府證明加氫站「可以做」。
沈欣儒進一步解釋，如果沒有實體站點，主管機關很難憑空想像該如何監管、如何發放執照，而台南示範站的存在讓大眾看得到、摸得到，了解車輛是怎麼加氫、加完氫的效率表現。
重型載具才是「氫」的未來主力戰場
然而，硬體加氫站蓋好了，真正的後續挑戰在於「營運」。
長期關注氫能產業DIGITIMES分析師余佩儒指出，後續如何讓加氫站運轉起來，取決於有多少車輛進出。
以氫能發展相對成熟的日本為例，在東京市區的加氫站每天能服務約50輛乘用車；即便是只鎖定客運、卡車的加氫站點，平日也能達到25台的加氫量。
反觀台灣，目前僅有一座剛落成的高雄站，而且現階段氫能車輛的數量屈指可數，當全球已擁有超過一千座加氫站、鄰近的中國、日本和韓國皆具備百座規模的現況下，台灣起步明顯較慢。
不過，面對種種挑戰，聯華林德的策略不是主攻乘用車市場，而是鎖定重型載具像是在高速公路上的物流貨車，以及氫能巴士等。
「在短期間內，去擴大氫能汽車的使用，意義不大。」沈欣儒表示，電動車在乘用車市場已經建立強大的護城河，充電方便、車價逐漸降低，氫能車在現階段毫無競爭力，但場景一旦切換到重型運輸，電動貨車的劣勢就暴露無遺。
簡單來說，要讓一輛滿載貨物的大卡車跑長途，需要的電池重量極其驚人，這會直接壓縮載貨空間。對物流業者來說，載貨量就是營收，載一堆電池在路上跑，等於是載著成本燒錢。此外，電動貨車充電時間動輒數小時，對於分秒必爭的物流業來說，更是難以承受的效率損失。而氫能貨車或巴士加氫只需10到15分鐘，續航力長，且重量輕。
更關鍵的是，重型運輸載具解決加氫站「選址」的難題。沈欣儒強調，一般乘用車需要像便利商店一樣密集的加氫站站點，但重型車隊路線固定，只要在高雄港、台北港、或是高速公路的關鍵節點設站，就能用最少的基礎建設，滿足最大的運能需求。
短期難見獲利，聯華林德、中油為何仍重金投資加氫站？
不過，一座加氫站建置成本需要花1億5千萬元，而且未來幾年內難以看到商業利益，聯華林德和中油為何仍願意砸重金建置加氫站？
苗華山分享，在紐約百老匯看到的音樂劇《星光快車》的橋段，「Hydrogen is no longer if, it's when.」（氫能不再是『如果』，而是『何時』。）這句話，符合聯華林德對於「氫氣將無所不在」未來想像。
沈欣儒認為，氫能的應用不會只停留在卡車或公車上，未來可能進入港口的堆高機、機場的牽引車，甚至到未來像日本的家用燃料電池，哪一天家中停電，可以用氫能車的燃料電池反過來供應家裡的電力需求。
台灣中油副總經理羅博童啟用典禮也表示，儘管建置加氫站的造價大約是傳統加油站的3倍，但氫能便利性是消費者無法割捨的誘因。相比電動車動輒數30分到1小時的充電時間，氫能完美複製燃油車加油的「無痛轉換」體驗。
而高雄楠梓加氫站氫能價格目前還在研議中，業者則期待政府能擴展多類型氫能載具計畫，加速低碳運輸。隨著第一座商用加氫站落成，台灣的氫能產業終於加入全球氫能布局行列，雖然距離全台普及還有很長的路要走，勢必是一場漫長的馬拉松，但聯華林德和中油已經率先鳴槍。
