台灣首座商用加氫站啟用 中油與聯華林德開啟氫能運輸新篇章
圖說：產官學界近200位來賓到場，共見證國內首座加氫站正式投入營運的重要時刻。（圖片來源：中油提供） 配合政府推動國家淨零十二項關鍵戰略之一的氫能，台灣中油11日和聯華林德氣體公司在高雄舉辦中油楠梓加氫站及聯華林德樹谷示範性加氫站聯合啟用典禮，由台灣中油董事長方振仁與聯華林德董事長歐文(Peter Owen)共同主持，兩大公民營企業同步布局台灣氫能載具所需之加氫基礎設施，正式開啟國內氫能運輸新篇章。 啟用典禮邀請經濟部主任秘書莊銘池、高雄市副市長羅達生、聯華林德榮譽董事長苗豐盛等產官學界近2。00位貴賓出席，一同見證國內首座加氫站投入營運的重要時刻。莊銘池表示，氫能屬於新興技術，台灣中油與聯華林德跨部門協作、克服諸多挑戰，率先完成示範站建置，對我國氫能產業具有重要的啓始意義；羅達生指出，高雄市面對淨零碳排的艱鉅使命感不斷增加，氫能應用正是多元策略中極為關鍵的一環，非常高興能與中油、聯華林德攜手推動。楠梓加氫站作為全國第一個具商業營運模式的加氫站，將推動城市綠色運輸發展，相信將成為未來各縣市建置加氫站的典範。
圖說：中油董事長方振仁與聯華林德董事長歐文共同主持啟用儀式，與貴賓一同啟動設備。（圖片來源：中油提供） 中油董事長方振仁指出，中油長期穩定供應國內能源，聯華林德則深耕工業氣體與氫能技術，此次雙方合作加氫站之設立，同步啟用，展現公、民協力推動氫能產業的決心與量能，不僅象徵中油從加油站跨入加氫站領域，也代表國內加氫設施進入實際運作的重要里程碑，為後續推動車用氫能、建立安全規範與發展產業鏈奠定關鍵基礎。 聯華林德董事長歐文表示，聯華林德從生產氫氣到提供能源技術與服務，設置非營利性的樹谷示範性加氫站，作為試驗平台，協力拓展氫能應用，共同邁向淨零永續。
圖說：現場示範加氫站操作流程，展示350 bar與700 bar加氫設備運作情形。（圖片來源：中油提供） 中油表示，目前全球已有逾1,000座加氫站運行，韓國與日本亦已分別建置約 200 座與 160 座，顯示氫能交通已成為各國邁向淨零的重要布局，台灣中油為建置國內首座加氫示範站，從場址挑選、設備導入到取得營運許可，不僅要跨單位協調，且需嚴格驗證。楠梓加氫站採用聯華林德合資夥伴德國Linde (林德)的模組化氫氣處理設備，具擴充性並進行定量風險評估(QRA)，配置350 bar與700 bar加氫槍，可服務氫能巴士、卡車、貨櫃車及乘用車等多元載具。啟用後更有助交通部推動氫燃料電池大客車試辦計畫，結合地方政府與客運業者擴大示範運行，未來將視國內車用氫能發展需求逐步增設加氫站。 楠梓與樹谷兩座加氫站同步啟用，現場並展示各類型氫能載具，如國內氫谷動能公司開發的氫能巴士、日本 Toyota 氫能巴士與乘用車、韓國現代氫能巴士及全國第一輛氫燃料電池重型卡車等，展現氫能交通發展潛力。不僅宣示我國氫能運輸示範環境正式啟動，也代表國內已具備「場域示範、技術驗證與跨界合作」三項推動氫能發展的重要基礎。
