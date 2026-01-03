台灣首座綠建築圖書館北投分館傳遭除名 北市圖回應了

台北市立圖書館北投分館不僅是台灣首座綠建築圖書館，更取得首件鑽石級綠建築標章。（擷自台北市立圖書館北投分館臉書）

台北市立圖書館北投分館不僅是台灣首座綠建築圖書館，更取得首件鑽石級綠建築標章，但3日有民眾在社群平台Threads表示，北投分館已被「台灣麗質建築評鑑會」除名，除名理由為建築木材斑駁老化發白，因維護不佳予以除名。對此，台北市立圖書館回應，館舍大量使用木構造，木材屬自然材料，於戶外環境中會隨時間與氣候產生色澤變化屬正常現象，相關維護作業皆依專業評估執行。

台北市立圖書館回應，有關Threads上的「台灣麗質建築評鑑會」將北投分館除名貼文，為個人發文，實則無該官方組織。北投分館為綠建築設計公共建築，館舍大量使用木構造，並長期秉持「與環境共生」理念管理與維護，木材屬自然材料，於戶外環境中會隨時間與氣候產生色澤變化，屬正常現象，也為多數木構造建築共有特性。

台北市立圖書館強調，北投分館依既定維護計畫，每隔一段時間即進行護木漆塗佈作業，以保護木材、延長使用年限，並兼顧建築安全與整體環境品質，相關維護作業皆依專業評估執行，使用材料亦符合環保與公共建築相關規範，將持續以專業態度進行館舍維護，確保讀者使用安全，同時落實永續建築精神。

