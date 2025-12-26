台灣首座高爐將走入歷史 中鋼1號高爐最晚2029年Q1除役

中鋼集團有6支高爐，中鋼1號高爐預計2029年第一季除役。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕全台灣第1支高爐最晚會在2029年走入歷史!中鋼(2002)今天(26日)召開董事會，通過兩大議案，其中，考量到全球鋼鐵產能、未來市場需求及生產操作效益，1號高爐選擇不大修，且最遲會在2029年第一季除役。

中鋼集團6支高爐，中鋼有4支、中龍2支，1號高爐是在1977年6月27日啟用，是國內最老的高爐。

中鋼董事長黃建智說明，1號高爐原本排訂在2030年大修，考量大修一次要花60、70億元，且要大修後要再用15年，因此作出決定，1號高爐最晚2029年第1季除役，盼達成資源集中運轉，最大化獲利與價值、最小化成本。

中鋼1號高爐的設計的年產能180萬噸，目前年產能約120到130萬噸，黃建智補充，集團剩下5支高爐可以負擔產能；至於中鋼曾考慮1號高爐除役後要改換為電爐，但電爐無法做到高級鋼品等級，因此要保留高爐。黃建智說明，1號高爐除役後是否改設電爐還要再檢討，但中鋼會參考國際鋼廠導入電爐後，所生產的高品級鋼品狀況，目前高爐轉電爐尚未定案。

中鋼今董事會也拍板為穩定供應高爐所需焦炭，維持高爐產能及確保生產順暢，通過投資15.6億元進行廠內運輸處新建焦炭產用調控流程計畫，計畫期間自明年起至2028年底，為期3年時間。

