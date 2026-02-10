台灣首座12吋半導體研發基地動土 卓榮泰誓言20年內繼續站全球科技巔峰

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今（10）日出席「先進半導體研發基地新建工程」動土典禮。（圖／行政院提供）

行政院長卓榮泰今（10）日赴新竹科學園區出席「先進半導體研發基地」動土典禮時表示，半導體是台灣五大信賴產業的領頭產業，該基地為我國首座12吋半導體研發試量產場域，將強化前瞻技術研發、帶動設備與材料升級，並協助新創與中小型IC設計公司降低驗證門檻。卓揆指出，政府2026年將投入155億元發展半導體、311億元推動AI新十大建設。

經濟部攜手國家發展委員會及國家科學及技術委員會，共同打造的「先進半導體研發基地」今天在新竹工業技術研究院中興院區正式動土。該基地建物預計2027年12月完工、2028年第一季起陸續啟用，總投資金額新台幣37.72億元，將具有IC設計創新試產驗證、先進半導體製程開發及設備材料在地化驗證等3大任務。

卓榮泰致詞時表示，賴清德總統上任以來，一直全力推動「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控及次世代通訊，其中又以半導體為領頭產業。

卓榮泰並表示，今日動土的先進半導體研發基地位於全球備受矚目的竹科園區，將是我國首座12吋半導體研發試量產場域，挑高8公尺、每平方公尺承重2噸，不僅有助強化我國前瞻半導體技術的研發能量，帶動設備與材料升級，更協助新創團隊與中小型IC設計公司，降低驗證門檻，加速技術商品化，對台灣整體產業升級至關重要，也向國人及國際社會展現台灣半導體發展持續向前邁進的重要里程碑。

卓榮泰也感謝台積電捐贈3部12吋半導體高階製程開發相關設備，並對整體建廠設計給予相當多協助與指導。他強調，半導體是台灣經濟發展的優勢，也是驅動全球科技的重要核心引擎，尤其竹科園區已成為我國半導體產業的聚落重鎮，累積數十年半導體前瞻技術研發的最佳經驗，而建置12吋先進半導體研發基地，就是希望成為新創團隊與中小型IC設計公司的孵化與復育基地，展現智慧結晶的成果。

為提升我國半導體產業發展，卓院長表示，115年度中央政府總預算案對於半導體產業投入155億元預算，協助創新研發；此外，「AI新十大建設」在115年度亦編列311億元預算，積極投入矽光子、量子技術、AI機器人及無人載具等關鍵技術發展，從硬體製造跨足軟體應用，同時讓台灣從製造中心升級至系統整合與研發的世界樞紐，使百工百業皆能智慧應用，進一步打造「全民智慧生活圈」。卓院長期盼國家科學及技術委員會、國家發展委員會、經濟部、數位發展部及各部會同心協力推動，更重要的是攜手地方政府落實到地方，才能逐步完成目標。

卓榮泰表示，台灣不論身處哪一個時代，都不是在風平浪靜中前進，尤其科技產業如同「逆水行舟，不進則退」，只要稍作停頓，其他人的腳步就會馬上跟上。因此，臺灣必須透過不斷投資未來，才有能力去定位未來，持續維持世界關鍵領先地位。卓揆期勉大家必須擁有這般雄心壯志，未來世界科技的發展，就倚賴所有人善盡每一份工作，讓「台灣製造」成為世界最信賴的品牌，尤其「世界已經看見臺灣關鍵的力量，臺灣正在這關鍵的角色中勇敢前進」。

卓榮泰重申，政府對產業有責任，因為台灣對世界有責任，我國產業不容許發生任何停頓，否則恐讓世界產業供應鏈因此停滯下來。有鑑於此，政府必須確保產業所需水電能夠供應無虞、土地利用更合理開發，並全力協助培育高階人才，以補充產業所需人力。卓院長強調，未來臺灣將進入全國大規模大開放時代，不論是新蓋土地、區段徵收、老屋重建或都市更新，都希望能提高整體土地使用效率，並系統性引進產業所需人力，包括中階技術人員、高階人員等，以充裕國內產業人力。

針對產業界最關心的水電供應問題，卓榮泰表示，政府會持續開發更優質的水源，同時對於電力系統，除持續落實總統提出的「二次能源轉型」，繼續開發多元綠能、推動深度節能與智慧儲能，以及強化電網韌性之外，也會全面接觸全世界先進的新式核能技術。

另就《核子反應器設施管制法》修正後，台灣傳統核能何去何從問題，卓榮泰說，我們審慎樂觀期待核能安全委員會、經濟部能依照《核管法》，在「核安有保障、核廢有去處、國人有高度共識」原則下進行審慎評估，共同面對傳統核能是否能帶給產業界更大安心問題。卓院長強調，政府提出能源開放的構想，就是希望有充裕的能源基礎穩定產業的發展，因為「電力就是算力，算力就是國力」。

卓榮泰最後再次感謝經濟部、國科會、國發會縝密規劃，以及新竹縣政府全力合作，讓創造下一個世代臺灣經濟產業巔峰的工程能夠在今日順利動工。卓院長強調，動土是政府責任的開始，唯有工程如期如質、平平安安完工，才是政府執行力的展現；也唯有最終讓新創團隊及中小型IC設計公司進駐運作，才是政府落實對整體產業升級的保證，讓台灣在未來20年繼續站上世界科技產業的巔峰，帶領世界一同前進和發展。

