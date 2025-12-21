台灣首廟天壇天赦日專用祈福袋供不應求

台灣首廟天壇（天公廟）準備了三千個「天赦日專用祈福袋」，供不應求。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

十二月二十一日（農曆十一月二日）是二０二五年、乙巳蛇年最後一個「天赦日」，這一天是老天大開方便之門，讓信徒可以懺悔、消除厄運、祈求赦免無心之過，又適逢冬至、週末假日，台灣首廟天壇（天公廟）湧現不少信眾上香祈福。

農曆新年即將到來，大家都希望在新的一年，能擁有好的運勢，農曆十一月二日是乙巳年最後一個天赦日，天壇湧現不少信眾上香祈福，廟方準備了三千個「天赦日專用祈福袋」，供不應求，當天又加碼一千個祈福袋。

福袋內備有天赦金、壽麵、平安米、平安水、福疏稟文、帶殼龍眼乾等，意謂吉祥長壽、淨化心靈、步步高陞，信眾敲碎龍眼乾外殼，再將外殼與金紙、疏文丟入金爐內一同焚化，有破殼重生的意義。

天壇表示，天赦日就是「四時專氣」之日，春天戊寅日，夏天甲午日，秋天戊申日，冬天甲子日，每年約有五至七日，並不多見，這一天具有生育萬物的能量，也是宥罪赦過的大吉日，對於消災化煞、祈福添壽而言，更是神奇靈驗。

丙午年有六個天赦日，分別是二０二六年三月五日（農曆正月十七日）、五月四日（農曆三月十八日）、五月二十日（農曆四月四日）、七月十九日（農曆六月六日）、十月一日（農曆八月二十一日）、十二月十六日（農曆十一月八日）。