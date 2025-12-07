台灣首廟天壇手陶藝大師翁國禎感恩贈壺 表彰救災幕後英雄

陶藝大師翁國禎致贈《龍頭水注》珍藏作品給天壇。（記者陳治交攝）

台灣今年天災頻繁，災後許多無名英雄投入救援、捐助物資與協助重建。台灣首廟天壇秉持「以善為本、以德為先」的信念，七日攜手陶藝大師翁國禎舉辦「天公賜福．感恩贈壺」活動，以「感恩壺」表彰幕後英雄，傳遞善念與希望。

翁國禎說，台電人員、國軍將士、鏟子達人全心全力、自動自發投入救災，「台灣最美的風景是人！」，個人感動之餘，製作小小的作品贈予救災英雄與善心人士。

台南各區代表及近五十位救災慈心代表分梯次上台領獎，每一次致贈儀式與合影，都象徵著社會對救災英雄的肯定與敬意。翁國禎特別致贈《龍頭水注》珍藏作品給天壇，天壇亦回贈《一字匾》，表達對「大翁」藝術成就與義舉的崇高敬意。

「大翁」翁國禎在國內陶藝界享有盛名，擅長「鈞窯」的技巧，釉色變化豐富、色彩鮮豔，陶藝作品以其精湛的技藝和獨特的風格而聞名，也經常創作具有宗教意涵的作品。《龍頭水注》作品創作於一九九０年，高八十二公分、寬四十六公分、腹圍達一百四十六公分，壼頸下方兩側飾有龍首與龍尾，近壼底處有雙龍環抱，正符應玉皇上帝至高無上之神格。

天壇表示，面對自然災害的挑戰，「善與團結」是讓台灣重新站起來的力量。天壇將持續推動公益與文化傳承，祈願玉皇上帝庇佑台灣平安順遂，並與社會各界攜手，讓善行不斷延續。