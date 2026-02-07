台灣首戰遇大魔王！日媒預測經典賽推山本由伸先發 豪華輪值全揭曉
2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）即將於3月登場，20支隊伍最終登錄30人名單已於昨（6）日公布，根據日媒《日刊體育》報導，日本隊已擬定一套「穩若磐石」的先發輪值，其中首戰對戰台灣，預計由剛拿下世界大賽MVP的山本由伸掛帥主投。
誓雪前恥！山本由伸扛首戰抗台
《日刊體育》分析指出，由於雙方甫於2024年世界12強賽決賽交手，當時日本以0比4吞敗，無緣連霸，也讓這場WBC開幕戰增添了濃厚的「復仇」意味。
面對首戰特有的巨大壓力與緊張氛圍，報導認為山本由伸是穩定戰局的最佳人選。身為2025年道奇隊奪下世界大賽冠軍的功臣，這位王牌投手被視為能帶領日本隊開啟連霸之路的關鍵指標。
日媒預測，山本由伸極高機率擔任3月6日對戰台灣的先發投手，要在這場備受矚目的「台日大戰」中全力搶勝。
左投剋韓、老將投澳 針對性調度曝光
在首戰交手中華隊後，日本隊將迎來長年宿敵韓國隊。儘管日本近年對戰韓國取得10連勝優勢，但韓國隊陣容不容小覷，擁有包括道奇隊金慧成、巨人隊李政厚在內的多名大聯盟級左打者。
考量到韓國打線的特性，《日刊體育》指出，日本隊預計在3月7日派出天使隊左投菊池雄星先發。菊池具備威力十足的橫向速球（Crossfire），搭配變速球能有效製造速差，被視為壓制韓國左打部隊的理想人選。
至於3月8日對戰澳洲，則預計由經驗豐富的菅野智之登板。澳洲隊向來以強力揮棒著稱，過去曾讓日本投手吃足苦頭。報導分析，菅野控球精準、擅長攻擊好球帶邊角，且已適應大聯盟的投球時鐘與用球，是對付澳洲打線的最有力人選。
史上最多9名MLB球星 豪華「第二先發」待命
小組賽最後一場對決捷克，日媒預測將由去年榮獲澤村賞的伊藤大海擔任先發，展現日本職棒投手的頂級實力。
值得注意的是，本屆WBC首輪賽事設有單場65球的用球數限制。因此，除了強大的先發輪值外，「第二先發」的角色至關重要。
日本隊本屆共徵召了包含山本由伸在內共9名大聯盟球員，創下歷年之最。而在牛棚待命的投手群中，包括宮城大弥、曾谷龍平、種市篤暉、高橋宏斗、北山亘基等人，在母隊都是先發主力，屆時將隨時準備接替登板，以豪華的投手深度封鎖各路勁敵。
其他人也在看
經典賽》台灣雙王牌隊內賽同場！古林睿煬飆速152公里、孫易磊挨轟
古林睿煬和孫易磊，日前自台灣隊集訓離開並返回母隊日本火腿隊集訓，火腿隊今天安排隊內紅白賽，古林和孫易磊正好擔任兩邊的先發投手，表定各投1局。古林睿煬擔任白隊先發投手，1局任內，面對首棒的二刀流好手矢澤宏太，首球就測得148公里，讓對方擊出折斷球棒的界外球，最終造成三壘滾地球出局。
WBC／台灣名單最大遺珠！抗日英雄戴培峰、宋晟睿遭割愛
WBC／台灣名單最大遺珠！抗日英雄戴培峰、宋晟睿遭割愛
經典賽》「台灣隊很強！」日職名將想幫TEAM TAIWAN加油有原因
經典賽今公布各支代表隊的30人名單，台灣隊將在預賽跟日本隊交手，樂天金鷲球團大使銀次與岡島豪郎今在青埔運動公園棒球場指導選手，談到台日大戰，由於台灣隊總教練是樂天桃猿教頭曾豪駒，銀次坦言：「兩邊都想加油。」銀次表示，曾總過去擔任打擊教練時，自己也有跟他請益很多打擊的東西，今年台灣隊也很強，其實會很希
【WBC】中華隊強援「龍恩」竟是PTT鄉民神挖掘 中職花255天說服
2026年WBC世界棒球經典賽將於3月開打，中華隊30人正式名單今天（6日）公布，將迎來2位台、美混血球星「龍仔」龍恩（Jonathon Long）、「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）加盟。其中，龍
張峻瑋驚奇入選WBC中華隊！球評分析原因：潛力非常大
據《NOWNEWS》報導，球評謝岱穎在接受訪問時直言，中華隊面對同組勁敵日本、韓國與澳洲的夾擊，要搶下分組前2名晉級複賽「難度極高」，但仍具備放手一搏的實力與本錢。謝岱穎分析，本屆中華隊雖然僅有費爾柴德（Stuart Fairchild）在去年曾於大聯盟出賽，整體「星度」表面上...
經典賽》高度評價台灣隊名單 日媒：絕對是首輪最大強敵！
第6屆WBC世界棒球經典賽將在3月5日開打，台灣隊30人正選名單今天亮牌，陣中有旅外好手林昱珉、林維恩、徐若熙、古林睿煬、孫易磊等多人在投手陣容，已迅速引起日本媒體警戒，直呼台灣隊是最懂日式野球的國家，可能是首輪最大強敵。日媒《體育日本》搶先報導台灣隊陣容，以「投手陣容有徐若熙、古林睿煬等日職組為中
NBA／太容易缺賽！外媒爆料沒球隊敢要莫蘭特 灰熊很想賣也沒輒
NBA交易大限6日凌晨結束，原本也是交易熱門人選的灰熊當家控衛莫蘭特（Ja Morant） ，最終確定本季結束前不會改披他隊戰袍，不過據外媒爆料，之所以灰熊沒有把莫蘭特送走，不是因為球隊還想和他再續前緣，是因為找不到買家。
經典賽》大聯盟官網盤點9大難破紀錄 中華隊陳鏞基名列其中
自2006年第一屆世界棒球經典賽開辦以來，賽事中誕生了不少令人津津樂道的紀錄，也有許多球員繳出難以置信的成績。隨著2026年第六屆世界棒球經典賽即將登場在3月開打，大聯盟官網也特別選了9項看起來幾乎不可能被追平、超越的紀錄，其中中華隊陳鏞基也名列其中。
這次終於沒有漏掉台灣！張育成同框大谷翔平登官方宣傳海報
體育中心／綜合報導上一次世界棒球經典，官方的海報竟然漏掉了台灣隊球員，引發球迷不滿，雖然事後WBC官方補上台灣球星林子偉的照片，主席Jim Small也發布聲明稿致歉，表示對於所發生的錯誤，以及對我們台灣的夥伴所造成的不便致上歉意，而這屆經典賽，官方沒再重蹈覆轍了。
WBC》「費仔」首度代表台灣參賽 球迷興奮留言：TEAM TAIWAN
3月世界棒球經典賽(WBC)，中華隊在昨天宣布30人正選名單，效力美職兩位野手、台灣球迷暱稱的「費仔」Stuart Fairchild、「龍仔」Jonathon Long確定入選，這是國家首
WBC》首戰對台灣很重要！井端透露山本由伸先發機率高 菅野智之、伊藤大海接力壓制
世界棒球經典賽WBC日本第一戰是出戰台灣，會派誰擔任先發呢？日本隊監督井端弘和表示，非常有可能由山本由伸先發。第一戰非常重要。
經典賽》美國隊30人名單【2026年第六屆世界棒球經典賽】
2026年第六屆世界棒球經典賽美國隊30人名單
經典賽》大聯盟級「抗台利器」意外落榜 澳洲隊解釋原因
經典賽台灣隊開幕戰對手澳洲隊今天公布30人名單，意外未列入有3屆大聯盟明星賽經驗的強投罕德瑞克斯（Liam Hendriks），澳洲媒體透露原因是剛從重大傷勢中復健，希望能讓身體恢復準備2026年的大聯盟球季。澳洲隊由史上澳洲籍選秀狀元巴札納、大聯盟內野手米德領軍，全隊15位投手就帶7位左投是最大特
經典賽》陳冠宇再戰 3＋3紀錄樹立新障礙
經典賽官方昨公布各隊30人正式名單，中華隊挑選隊史最多16名投手，其中有15人是最快球速破150公里的火球男。另外最資深的學長陳冠宇連續3屆入選追平潘威倫紀錄，也樹立起自己的新障礙，並成為本次中華隊牛棚的唯一左投，將是比賽後段的關鍵人物。
日職》徐若熙首度使用經典賽用球練投50球 教練微調動作
今年加盟日職軟銀鷹的徐若熙，今天使用世界棒球經典賽比賽用球進行牛棚投球練習。
WBC》銳歐入選哥倫比亞國家隊！ 有機會再回中職嗎？
2026WBC世界棒球經典賽今天公布30人正選名單，哥倫比亞國家隊中有前富邦悍將洋投銳歐（Rio Gomez）入選，他接受《TSNA》訪問時提到，自己傷勢已經好轉，未來期待是否有機會回到中職。
專欄／用大聯盟Power Rankings概念來分析 美媒經典賽戰力排名看看就好
2026年世界棒球經典賽20支參賽隊伍的30人名單出爐，台灣因為陣中只有Stuart Fairchild一位選手曾在去年...
MLB》贏得薪資仲裁 Skubal今年可獲破紀錄3200萬美元
據MLB.com作家Mark Feinsand報導，過去2年美國聯盟賽揚獎得主Tarik Skubal贏得薪資仲裁，在可能是效力底特律老虎最後球季年薪將是3200萬美元，打破薪資仲裁制度紀錄。球團尚未證實此消息。
WBC》中華隊30人完整名單看這裡！ 「費仔」與「龍仔」加入堪稱史上最豪華
2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打，中華隊今天因應大聯盟官方公布30人名單，其中旅外好手佔多數，徐若熙、古林睿煬加上孫易磊等人領軍，野手以陳傑憲、鄭宗哲以及張育成，加上不少旅美好手加入，以及「龍仔」Jonathon Long、以及「費仔」Stuart Fairchild等台裔球員加入，不管是實力或能力，堪稱史上最豪華，總教練曾豪駒日前受訪時，坦言選人過程相當掙扎。
MLB／剛搶下WBC美國隊最後席位 葛舒密特重返洋基！連2年都簽1年約加盟
6日才宣布代表美國隊參戰經典賽的葛舒密特（Paul Goldschmidt），7日宣布和洋基再續前緣，連續兩年將以一年合約加盟洋基，新賽季預計仍會從替補打起，以老將身份帶領球隊。