台灣首戰遇大魔王！日媒預測經典賽推山本由伸先發 豪華輪值全揭曉

2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）即將於3月登場，20支隊伍最終登錄30人名單已於昨（6）日公布，根據日媒《日刊體育》報導，日本隊已擬定一套「穩若磐石」的先發輪值，其中首戰對戰台灣，預計由剛拿下世界大賽MVP的山本由伸掛帥主投。

誓雪前恥！山本由伸扛首戰抗台

《日刊體育》分析指出，由於雙方甫於2024年世界12強賽決賽交手，當時日本以0比4吞敗，無緣連霸，也讓這場WBC開幕戰增添了濃厚的「復仇」意味。

廣告 廣告

面對首戰特有的巨大壓力與緊張氛圍，報導認為山本由伸是穩定戰局的最佳人選。身為2025年道奇隊奪下世界大賽冠軍的功臣，這位王牌投手被視為能帶領日本隊開啟連霸之路的關鍵指標。

日媒預測，山本由伸極高機率擔任3月6日對戰台灣的先發投手，要在這場備受矚目的「台日大戰」中全力搶勝。

左投剋韓、老將投澳 針對性調度曝光

在首戰交手中華隊後，日本隊將迎來長年宿敵韓國隊。儘管日本近年對戰韓國取得10連勝優勢，但韓國隊陣容不容小覷，擁有包括道奇隊金慧成、巨人隊李政厚在內的多名大聯盟級左打者。

考量到韓國打線的特性，《日刊體育》指出，日本隊預計在3月7日派出天使隊左投菊池雄星先發。菊池具備威力十足的橫向速球（Crossfire），搭配變速球能有效製造速差，被視為壓制韓國左打部隊的理想人選。

至於3月8日對戰澳洲，則預計由經驗豐富的菅野智之登板。澳洲隊向來以強力揮棒著稱，過去曾讓日本投手吃足苦頭。報導分析，菅野控球精準、擅長攻擊好球帶邊角，且已適應大聯盟的投球時鐘與用球，是對付澳洲打線的最有力人選。

史上最多9名MLB球星 豪華「第二先發」待命

小組賽最後一場對決捷克，日媒預測將由去年榮獲澤村賞的伊藤大海擔任先發，展現日本職棒投手的頂級實力。

值得注意的是，本屆WBC首輪賽事設有單場65球的用球數限制。因此，除了強大的先發輪值外，「第二先發」的角色至關重要。

日本隊本屆共徵召了包含山本由伸在內共9名大聯盟球員，創下歷年之最。而在牛棚待命的投手群中，包括宮城大弥、曾谷龍平、種市篤暉、高橋宏斗、北山亘基等人，在母隊都是先發主力，屆時將隨時準備接替登板，以豪華的投手深度封鎖各路勁敵。