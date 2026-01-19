台灣首支女子雪車隊 拚冬奧單/雙人雪車門票

中華冬奧女子雪車代表隊選手林欣蓉（中）、林頌恩（左）、梁宥婕（右），有機會搶下單人、雙人雪車參賽門票。

（中央社）

本報綜合報導

2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運2月6～22日登場，中華隊由林欣蓉、梁宥婕、林頌恩組成的首支女子雪車隊「Ice Baby」，有機會搶下單人、雙人雪車參賽門票。

林欣蓉、梁宥婕、林頌恩與物理治療師葉耘辰與管理康庭寧趁著空檔回台休息，談到這段時間拚戰冬奧資格的心路歷程。老大姐林欣蓉表示，心中真的非常感動，努力了這麼久，「終於不只是只有我一個人參賽，可以組成一支車隊，感覺還是很不一樣的。」

台灣在冬季運動項目的物資較為匱乏，選手沒有自己的雪車，出國比賽都得跟當地租借，雪車狀況好壞要看天吃飯，很常租到車舵偏移的車，3個女孩就得自己動手修。

林欣蓉笑說：「出去比賽久了，很多事情都得自己來，我們修到後來還會自己準備裝備和工具，常常剛租到手的時候車子狀況不好，但被我們用到後來都越來越好。」

接觸雪車運動僅3個月的推車手林頌恩才19歲，是車隊中年紀最輕的。過去練田徑的她去年11月才首度站上雪地，第1次上雪車練習完後，下車還頭暈想吐，讓她笑說：「希望今年去冬季奧運不要冷死就好。」

另一位經驗較為豐富的推車手梁宥婕提到有趣的經驗，就是雙人雪車的總重上限是330.5公斤，「但因為我們都無法先得知租用的雪車多重，所以常常在比賽前需要減肥控制體重，也算是很有趣的過程」。