台灣首架A350-1000首航 星宇航空 JX802 今啟程

台灣第一架A350-1000於今（10）日由星宇航空首飛JX802東京航班．正式執行首次載客飛航．桃園機場特別安排水門禮。（圖片來源／星宇航空）

星宇航空第一架A350-1000於今（10）日首飛JX802航班．正式執行首次載客飛航，自桃園國際機場（TPE）直飛東京成田機場（NRT）。本次不僅是星宇航空首架A350-1000投入營運，更是台灣航空史上首架國籍A350-1000首航，桃園機場特別安排水門禮，象徵台灣航空界再邁向重要里程碑。

為紀念此歷史性時刻，星宇航空於桃園機場第二航廈 A8 候機室舉辦首航活動，與旅客一同見證台灣航空產業的重要新頁。現場設置多項拍照打卡素材，由空服員與旅客親切互動合影，營造熱鬧且具紀念意義的首航氛圍。活動現場亦攜手日前一推出A350-1000合作周邊商品即造成搶購風潮的統一超商CITY PRIMA精品咖啡，讓旅客在登機前享受高品質咖啡體驗， CITY PRIMA 精品咖啡更爲本次首航特別設計限定杯套，融合A350-1000碳纖維元素和標誌性的尾翼，更在杯套中隱藏A350-1000專屬密碼，現場三位幸運旅客帶走30杯大杯精品咖啡，解鎖首航彩蛋！同時，星宇航空也準備首航旅客專屬紀念好禮，包括Airbus 限量飄帶、識別證帶及A350-1000 紀念貼紙，讓旅客將這份歷史時刻帶回家收藏。

星宇航空A350-1000為新世代長程廣體客機，具備更優異的燃油效率、航程表現與客艙舒適度，包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、270席經濟艙，共 350 個座位。2026年總計交付6架A350-1000，未來將逐步投入更多長程航線營運，為旅客帶來高品質的飛行體驗。

